"Тангейзер": хроника конфликта

23 марта новосибирские деятели культуры обратились к губернатору региона Владимиру Городецкому с просьбой защитить оперу "Тангейзер" от церковных активистов. Последние, в свою очередь, написали открытое письмо министру культуры России Владимиру Мединскому, требуя исключить спектакль из репертуара Новосибирского театра оперы и балета. Почему постановку обвиняют в оскорблении чувств верующих – в материале M24.ru.

Тимофей Кулябин. Фото: ТАСС/Евгений Курсков

С чего все началось

20 декабря режиссер Тимофей Кулябин представил в Новосибирском театре оперы и балета премьеру – оперу "Тангейзер", поставленную по одноименному произведению Рихарда Вагнера. Действие перенеслось в современность, где главный герой, кинорежиссер Генрих Тангейзер, закончил работу над фильмом "Грот Венеры". Эта лента повествует о ранних годах жизни Иисуса Христа, который тот якобы провел в гроте богини Венеры. Зрители спектакля видят плакат вымышленного фильма, на котором фигура Христа помещена между женских ног.

Недовольство православных активистов

Плакат, который показывали на сцене, возмутил новосибирских православных активистов. После обращения главы местной митрополии Тихона прокуратура возбудила в отношении Кулябина административное дело по статье "умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение". Фигурантом еще одного дела стал директор театра Борис Мездрич.

В марте, однако, стало известно, что религиоведы не нашли в опере оскорблений христианских символов. По словам экспертов, в постановке религиозные символы представлены в художественном контексте, потому не являются сакральными.

Не поддержали новосибирских активистов и некоторые другие православные деятели. Так, диакон Андрей Кураев написал в своем ЖЖ, что в опере нет ничего кощунственного. "Скорее наоборот – есть вполне христианские мотивы", - отметил Кураев.

Что случилось после оправдания

10 марта в Новосибирске состоялось заседание суда, на котором Тимофей Кулябин и Борис Мездрич были оправданы. Но плакат, из-за которого разгорелся скандал, из постановки все же убрали – на спектаклях 14 и 15 марта зрители его уже не увидели. Вместо спорного плаката в постановке стали показывать чистый лист бумаги.

Несмотря на то, что плакат исчез из "Тангейзера", позже прокуратура обжаловала постановление суда, который прекратил производство по административным делам создателей постановки.

Отметим, что режиссера оперы "Тангейзер" уже позвали работать в некоторые московские театры. Так, художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров предложил Тимофею Кулябину поставить любой драматический спектакль на сцене возглавляемого им театра.

Желание увидеть в Москве новую постановку Кулябина выразил и генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. Он предложил режиссеру поставить спектакль на сцене ГАБТ.

Фото Виктора Дмитриева/opera-novosibirsk.ru

Как отреагировало Министерство культуры России

18 марта о "Тангейзере" впервые высказалось Министерство культуры России.

"Минкультуры России считает недопустимым вольное или невольное выражение неуважения к традиционным ценностям, проявленное руководством театра и режиссером-постановщиком, и указывает директору театра Борису Мездричу на недостаточность контроля за возглавляемым им учреждением", - заявили в ведомстве.

В Минкультуры отметили, что считают возможными смелые трактовки театральной классики на экспериментальных сценах, однако государственные академические театры должны предупреждать зрителей о нестандартных прочтениях известных произведений и проявлять уважение ко всем категориям своих зрителей.

"Минкультуры считает правильным внести в постановку необходимые изменения, а также принести публичные извинения всем, чьи религиозные чувства были задеты. Не считая цензуру допустимой, мы напоминаем о нашем праве, более того - обязанности в рамках реализации Основ государственной культурной политики принимать в крайних случаях административные и финансовые меры в отношении государственных учреждений культуры, в том числе - лишать финансирования подобные постановки", - добавили в ведомстве.

Развитие конфликта

20 марта новосибирские активисты подали в приемную президента петицию в защиту создателей спектакля "Тангейзер". Под документом подписались более 48 тысяч человек. Кроме того, 23 марта новосибирские деятели культуры обратились к губернатору региона Владимиру Городецкому с просьбой защитить оперу "Тангейзер" от церковных активистов.

В свою очередь, новосибирская епархия РПЦ обратилась к министру культуры России Владимиру Мединскому с открытым письмом, требуя исключить "Тангейзер" из репертуара местного театра.

Противники "Тангейзера" отмечают, что убрать из постановки постер недостаточно. Они уверены, что из спектакля должен быть полностью исключен сам образ Иисуса Христа. В противном случае постановку следует исключить из репертуара.