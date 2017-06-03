Глава Пентагона допустил вероятность конфронтанции между США и Китаем

Фото: ТАСС/DPA/Tina-Jane Krohn

Глава Пентагона Джефф Мэттис высказался против милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море и не исключил вероятность конфронтации между США и Китаем, сообщает AFP.

Разногласия, касающиеся морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, у Китая существуют не только с США, но еще с Японией, Вьетнамом и Филиппинами. В мая власти КНР разместили на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море пусковые ракетные установки, чтобы в случае необходимости помешать подходу вьетнамских подводных лодок. Свои действия китайские власти обосновали необходимостью обороняться и правом делать все, "что захочется" на своей территории.

США действия Пекина подверг критике, назвав их военизацией морских форпостов.