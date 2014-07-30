Дина Гарипова представит в Москве дебютный альбом

Дина Гарипова. Фото: ИТАР-ТАСС
Победительница телешоу "Голос", участница "Евровидения – 2013" Дина Гарипова представит в Москве новую программу и дебютный альбом, релиз которого запланирован на середину октября.
"В сет-лист концерта войдут оригинальные новые песни с долгожданной дебютной пластинки певицы, кавер-версии мировых и советских хитов, а также композиции, исполненные Диной на "Голосе" и на конкурсе "Евровидение", - отметили организаторы.
Мероприятие пройдет 30 октября в "Крокус Сити Холле". Билеты от 1500 до 4000 рублей.
История вопросаДина Гарипова родилась в семье медиков в городе Зеленодольске. По образованию журналист. Музыкой начала заниматься в 6 лет.
На конкурсе "Евровидение-2013" вокалистка вошла в пятерку лидеров и получила предложения о сотрудничестве от компаний из Швеции и Франции.
Дину сравнивают с Адель и Уитни Хьюстон, а историю ее успеха – с историей британки Сьюзан Бойл. Дина Гарипова является заслуженной артисткой Республики Тататрстан.
Творчество певицы – это поп-музыка и классические эстрадные композиции. Однако сам Дина увлекается роком. Девушка слушает Scorpions, Queen, Dream Theater, Linkin Park, Theory of a Deadman, The Killers.
Свои песни Гарипова исполняет на нескольких языках: русском, татарском, английском, итальянском, французском, грузинском.