Дина Гарипова представит в Москве дебютный альбом

Дина Гарипова. Фото: ИТАР-ТАСС

Победительница телешоу "Голос", участница "Евровидения – 2013" Дина Гарипова представит в Москве новую программу и дебютный альбом, релиз которого запланирован на середину октября.

"В сет-лист концерта войдут оригинальные новые песни с долгожданной дебютной пластинки певицы, кавер-версии мировых и советских хитов, а также композиции, исполненные Диной на "Голосе" и на конкурсе "Евровидение", - отметили организаторы.

Мероприятие пройдет 30 октября в "Крокус Сити Холле". Билеты от 1500 до 4000 рублей.