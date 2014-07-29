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Культура

29 июля 2014, 11:20

Женя Любич приглашает на "Концерт под облаками"

концерты музыканты Artplay Женя Любич

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 31 июля, на крыше Artplay пройдет "Концерт под облаками" питерской певицы, участницы французского проекта Nouvelle Vague Жени Любич.

"Русская француженка" порадует поклонников хитами. Сопровождать выступление Жени будут гитарист Стас Березовский, известный по работе в группе "Сплин", бас-гитарист Дмитрий Турьев, знакомый многим по таким проектам как "ПепСи" и "Препинаки", барабанщик Андрей Иванов, принимающий участие в концертах Billy's Band, и пианист Денис Кириллов, чьи клавиши звучат на творческих вечерах Псоя Короленко и в группе Toys Market, отметили организаторы.

Женя Любич

В составе Nouvelle Vague Женя Любич начала выступать в 2009 году. В 2011-м исполнительница приняла участие в фестивалях "Усадьба. Джаз", "Нашествие" и "Сотворение мира".

Дебютная пластинка Жени - C’est la vie – вышла в конце того же года.

Любич записала несколько композиций с известными исполнителями, в числе которых "Би 2".

Композиция Жени Morning Flow вошла в двадцатку самых продаваемых треков iTunes.


Начало концерта в 19.00.

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