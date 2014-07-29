Группа Shoo и Маша Макарова выступят в "Этномире"

Shoo. Фото: http://vk.com/shoomusic

В субботу, 2 августа, на территории музея "Этномир" в Калужской области пройдет фестиваль "Путь к себе", участие в котором примут группа Shoo, Маша Макарова и иранская вокалистка Азам Али.

В этот вечер Shoo во главе с вокалисткой Шуней Балашовой исполнит уже полюбившиеся поклонникам хиты и представит новые композиции: "Дургой Пилот", "Там за морем", "Прожитый день".

А еще гостей фестиваля ждет сюрприз – премьера песни о Евпатории, городе, в котором выросла Шуня.

По словам музыкантов Shoo, одну из новых песен они исполнят, задействуя балалайку и укулеле.

Также в фестивальной программе – "Мельница", "Пикник", Ольга Арефьева & "Ковчег" и "Махамантра" - новый проект солистки "Маши и медведи" Маши Макаровой.

Начало в 13.00.