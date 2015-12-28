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28 декабря 2015, 18:22

Культура

Red Elvises исполнят известные хиты в клубе Volta

Фото: facebook.com/igorandredelvises

7 января в клубе Volta пройдет концерт русско-американской группы Red Elvises. Музыканты исполнят свои самые известные песни в стиле диско, фанк-рок и рокабилли.

Первый альбом коллектива – Grooving to the Moscow Beat – вышел в свет в 1996 году. На сегодняшний момент музыканты записали тринадцать альбомов. Песни из второго альбома – I Wanna See Your Bellydance – звучали в сериале Melrose Place.

Red Elvises гастролируют с концертами по всему миру, а также принимают участие в мероприятиях мирового масштаба.

Дата: 7 января в 21:00

Место: клуб Volta

Цена: от 500 рублей

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