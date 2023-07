Red Elvises исполнят известные хиты в клубе Volta

Фото: facebook.com/igorandredelvises

7 января в клубе Volta пройдет концерт русско-американской группы Red Elvises. Музыканты исполнят свои самые известные песни в стиле диско, фанк-рок и рокабилли.

Первый альбом коллектива – Grooving to the Moscow Beat – вышел в свет в 1996 году. На сегодняшний момент музыканты записали тринадцать альбомов. Песни из второго альбома – I Wanna See Your Bellydance – звучали в сериале Melrose Place.

Red Elvises гастролируют с концертами по всему миру, а также принимают участие в мероприятиях мирового масштаба.

Дата : 7 января в 21:00 : 7 января в 21:00 Место: клуб Volta Цена: от 500 рублей