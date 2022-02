Промоутер Борис Литвинцев: "Привоз артистов - это мой персональный дауншифтинг"

Борис Литвинцев. Фото: из архива Литвинцева

Один из главных идеологов и пропагандистов блюза в России, организатор The Great British RHYTHM&BLUES INVASION Festival, промоутер Борис “The Blade” Литвинцев рассказал корреспонденту M24.ru, почему и зачем можно привозить в Россию группы собирающие небольшие аудитории.

- Как вы пришли к тому, чтобы возить в Россию британские блюзовые группы, ведь блюзовыми промоутерами не рождаются?

- В каком-то смысле - это и дауншифтинг, и попытка превращения хобби в Дело Жизни. Однажды я решил для себя, что буду заниматься только тем, что приносит мне радость и удовлетворение. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что проносит лишь средства на существование.

Я с детства люблю музыку и путешествия. Музыку люблю буквально с первого класса, когда, благодаря старшему брату, впервые услышал The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors и Pink Floyd – и заболел этим на всю жизнь. Путешествовать тоже люблю с детства. Последние лет 15-20 совмещаю любовь к музыке и путешествиям – посещаю крупнейшие британские фестивали рока, блюза и хард-н-хэви, например Reading&Leeds, High Voltage Fest, London Blues Festival и Download. Дважды побывал на Chicago Blues Festival – незабываемо!

Will Johns. Фото: предоставлено Борисом Литвинцевым

Будучи по натуре человеком щедрым, я делюсь с окружающими тем, что люблю, поэтому привожу в Россию на гастроли британских блюзменов, участников London Blues Festival, номинантов и обладателей British Blues Awards. С середины 2000-х я в том или ином качестве участвовал в организации разнообразных музыкальных событий. Из последнего: в 2010-2013 годах провел несколько туров британских блюзменов по городам Золотого кольца.

В 2014 году, который, кстати, официально был объявлен Годом кросс-культурного обмена Россия - Великобритания, я объединил все разрозненные проекты в рамках фестиваля The GREAT BRITHISH Rhythm & Blues INVASION FESTIVAL – "Большое британское блюзовое вторжение". В 2015 году фестиваль выйдет на новые горизонты. Мой фестиваль – это непосредственное кросс-культурное межнациональное движение, популяризирующее в России блюзовый сегмент современной музыкальной культуры Британии.



- Блюз - это не самый рейтинговый стиль и, как промоутер, вы не могли не понимать, что идете на риск. Почему взялись за этот бизнес?

- Блюз – феномен музыкальной культуры. Язык, понятный без перевода. Блюз – это источник и питательная среда для зарождения и роста едва ли не всех ныне популярных музыкальных стилей. От джаза и рок-н-ролла до R’n’B, хип-хопа и хэви-метал. Блюз – это музыкальные корни.

Нынешние британские блюзмены – наследники и продолжатели дела своих великих предшественников, прочно занявших места в пантеоне блюз- и рок-богов, таких, как Алексис Корнер, Джон Мэйолл, Питер Грин, Джефф Бек, Джими Хендрикс, Джимми Пейдж, Джек Брюс и Эрик Клэптон. Талантливая молодежь – обладатели и многократные номинанты British Blues Awards – наступает им на пятки. Эта молодая поросль - основа наиболее влиятельного британского блюз-феста London Blues Festival, ежегодно проводящегося в лондонском "Альберт-холле" в конце октября, которая формирует лайн-ап десятков региональных блюз-фестивалей рангом поменьше.

Кроме того, в Британии и континентальной Европе наблюдается блюзовый бум. Создаются все новые и новые блюзовые фестивали и радиостанции, растет численность аудитории. Полагаю, что мода на блюз - как самое на естественное и живое из музыкальных искусств - скоро докатится и до нас. И с блюзом будет примерно то же самое, что произошло с джазом, – у блюза будет своя публика, настоящие ценители и знатоки. И мне приятно, что в этом смысле я являюсь трендсеттером, а не плетусь в хвосте прогресса.

- Как бы вы охарактеризовали тех артистов, что привозите? Чьи привозы вы считаете максимально удачными?

- В культурном плане – все привозы супер-успешны, поскольку те люди, которые приходили на концерты, были в восторге от музыки и страсти, которой музыканты щедро делились со сцены. А еще от взаимопонимания между британскими и российскими блюзменами – это потрясающе, видеть удивление публики, когда артист, скажем, Иэн Сигал, благодарит сопровождающую группу и говорит: "Вы не поверите, но я играю с этим потрясающими музыкантами первый раз в жизни, а чувствую их надежную поддержку, как если бы мы играли вместе годами!"

Если под успехом понимать высокую доходность, то об этом говорить не приходится, особенно в свете драматических изменений последних месяцев на финансовом и валютном рынке. Я доволен тем, что все это пока происходит не в убыток. Но если так дальше пойдет, то надо будет всерьез задуматься о поиске спонсоров.

Dani Wilde. Фото: предоставлено Борисом Литвинцевым

А если говорить об удаче - это как раз случай Иэна Сигала. Его менеджер не смог заблаговременно, до отъезда Иэна в тур по Штатам, подать документы на российскую визу, и у нас было для оформления визы ровно 24 часа между его прилетом из Америки и отлетом в Москву. Это был полномасштабный экстрим с участием курьеров-мотоциклистов, кучи денег... В результате стали возможными хедлайнерское выступление Иэна Сигала на фестивале "Усадьба Jazz" в "Архангельском" и еще пара незабываемых московских концертов.

- Самая активная аудитория, посещающая концерты, - молодежь, но она может просто не знать про блюз. Каким образом можно завлечь ее на концерты?

- В Британии, благодаря таким молодым артистам, как Оли Браун, Бен Пул, Джоэн Шоу Тэйлор, Дэн Оуэн, Вирджил Макмахон, Алекс Маккоун, Черри Ли Мьюис, Люси Зирис, Джо Харман, и другим все больше молодежи можно увидеть на их концертах и на фестивалях с их участием. Современные интернет-технологии - сообщества артистов в социальных сетях, интернет-радио, разнообразные музыкальные сервисы - позволяют вовлекать молодежную аудиторию в блюзовую среду, которая прежде была представлена людьми старшего поколения. Отрадно видеть и на наших фестивальных концертах много молодежи и людей постарше с детьми подросткового возраста.

- Другая категория посетителей – люди богатые, предпочитающие комфортные клубы, а не зал ЦДХ. Вы пробовали ориентироваться на них?

- Опыт показывает, что филармонические залы собирают в разы больше народа на блюзовые концерты. Особенно в регионах! А клубная тема для моего проекта практически исчерпана, во всяком случае в Москве. Сплошь и рядом приходится сталкиваться с ситуацией, когда люди, называющие себя арт-директорами, пребывают в плену собственной неосведомленности, оперируют устаревшими моделями составления расписания и совершенно не в контексте современных тенденций.

Хотя не исключаю возможности сотрудничества с большим концертным клубом на постоянной основе, я не слишком-то верю в это: если лично владелец / совладельцы клуба не любят олд-скульную музыку, скорее всего, ничего не получится. А обновленный зал ЦДХ с хорошим аппаратом и отменной акустикой достаточно демократичен, чтобы усадить богатых людей на первых рядах напротив сцены и дать возможность, скажем, студентам и людям скромного достатка расположиться повыше на более дешевых местах.



- Насколько музыканты, которых вы везете, понимают куда они едут, готовы играть в залах, где может собраться не так много народа?

- Зачастую британцы имеют весьма смутное представление о нашей стране – типичные стереотипы плюс врезавшиеся в память черно-белые кадры хроники идущих по Красной площади колонн танков и тягачей с ракетами. Некоторые, напротив, весьма осведомлены о классической истории и культуре и политической ситуации. Частенько приходится на живых примерах доказывать, что "у нас найдется достаточно медведей с балалайками", чтобы им аккомпанировать.

Россия долго оставалась этакой Terra Incognita для британских блюзменов, равно как и сами британские блюзмены не слишком известны в России. Отдельные вылазки редких пионеров-первопроходцев ничего не меняли… Однако с начала 2014 года начались перемены: в рамках фестиваля The GREAT BRITHISH Rhythm & Blues INVASION FESTIVAL в Москве и Питере регулярно высаживается десант классных британских музыкантов разной степени титулованности, а наиболее отчаянные забираются еще дальше – на фестивальной карте теперь значатся Архангельск, Ярославль, Суздаль, Рыбинск, Углич, Иваново, Кострома, Череповец, Саратов, Саранск. Всего в начала феста в России побывало 24 топовых исполнителя.

Думаю, притягательность новизны, чувство первооткрывателя, а не деньги являются для британских артистов основным фактором при принятии решения. На данном этапе все, кто приехал и кто только планирует приехать в Россию, готовы завоевывать публику постепенно, вместе со мной и своими друзьями-коллегами по кирпичику складывать фундамент будущего успеха.



- Какие впечатления музыканты озвучивают вам после своих поездок в Россию?

- Все они отмечают, что публика в России особенная, сопереживающая, возможно слегка зажатая поначалу, но раскрывающаяся и искренняя. И что много красивых молодых женщин на концертах. Не было ни одного, кто не желал бы вернуться в Россию с более масштабным туром и проехать по регионам, где каждый такой концерт становится событием, о котором помнят и говорят еще долго. "От вида карты вашей страны захватывает дух! Какие люди здесь живут! А как они могут слушать! Я хочу снова играть для них!", - говорит харпист и шоумен Ролло Марки, дважды побывавший в России, и он опять готов паковать чемодан. "Мы несем в Россию современный британский блюз – по-настоящему живую, нестареющую, интернациональную музыкальную стихию! Это Большое британское блюзовое вторжение!", – говорит Иэн Сигал.

- Большинство крупных промоутеров делают не самые утешительные прогнозы в отношении концертного рынка. Вы в промоутерской среде – представитель малого бизнеса, а таким компаниям приходится сложнее всего. Вы можете строить какие-то прогнозы и поделиться методами выживания?

- Да, ситуация сложная. Из-за одного только роста курса расходы выросли более чем вдвое… Все меньше клубов готовы платить гарантированный гонорар, а те, кто еще хоть что-то платят, стремятся снизить гарантию до смехотворных величин. Работать в клубах "от входа" - это слишком большой риск. Но в случае с залом ЦДХ, например, риск оправдан. Кроме того, у фестиваля формируется фан-база и растет медийная поддержка. Но ее недостаток пока ощущается.

Я не взял бы на себя смелость давать советы зубрам промоутерского бизнеса. Они сами разберутся. А вот большинство мелких игроков на этом рынке, боюсь, его будут вынуждены покинуть.

- Кого вы планируете привезти в ближайшее время?

- Уже в ближайшую пятницу, 30 января, в ЦДХ событие из разряда once in a life-time. В России впервые появился шанс прикоснуться к легенде CREAM - в Москву приезжает с концертом проект Songs of CREAM, состоящий из блистательных музыкантов: гитариста/вокалиста Уилла Джонса, племянника Эрика Клэптона, и гитариста/басиста/вокалиста Малкольма Брюса, сына покойного Джека Брюса.

Алексей Певчев