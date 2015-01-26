Трансляция из ЦДХ: концерт группы Songs of CREAM

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Британская группа CREAM, просуществовав всего пять лет, оставила яркий след в истории мировой музыки и оказала влияние на многочисленных последователей. Каждый из бывших участников продолжил свой музыкальный путь и стал легендой. В 2005 году состоялось возрождение легендарной группы – Songs of CREAM.

30 января в 19.00 у посетителей портала online.m24.ru появится возможность услышать хиты легендарной рок-группы и увидеть выступление гитаристов Уилла Джонса и Малкольма Брюса в прямом эфире.