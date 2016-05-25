Корабль с песнями The Beatles проплывет по Москве-реке

Фото: optimalvariant.livejournal.com

8 и 9 июня на корабле "Сильвер" пройдет ежегодный XX фестиваль "Улица Яблочных Лет".

На этот раз в многочасовом рок-н-ролльном хэппенинге на Москве-реке примут участие группы "Оптимальный Вариант", Dans Ramblers, Heartbeat, "Станция Мир", а также Ольга Олейникова, Дмитрий Малолетов, Сергей Гуцан и GoodSun Band, Олег Чилап и Пчела-Бэнд.

По традиции фестиваль пройдет в два дня. Первый будет полностью посвящен музыке легендарной группы The Beatles и пройдет под девизом "The Beatles на Улице Яблочных Лет". Виртуозы гитары и трибьют-группы исполнят известные композиции в свежей авторской интерпретации. А во второй день, 9 июня будет звучать в основном русскоязычная авторская и корневая музыка. Происходящее на сцене будет транслироваться на плазменных экранах средней палубы и в баре корабля.

Подробная информация на сайте мероприятия.