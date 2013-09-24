Фронтмен Oomph! Деро Гои: "Без нас не было бы Rammstein"

В октябре немецкая группа Oomph! приедет в Россию с гастрольным туром, в рамках которого музыканты посетят Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, и, конечно, Москву. Авторы хитов Defekt и Mein Herz выступят 19 октября на площадке столичного клуба Arena Moscow. Накануне выступления корреспондент M24.ru пообщался с фронтменом и вокалистом коллектива Деро Гои по Skype. Музыкант рассказал сетевому изданию о том, почему не боится экспериментировать с жанрами, и за что так любит поклонников из России.

Фото: oomph.de

- Ваш последний альбом Des Wahnsinns fette Beute, вышедший в прошлом году, получился более электронным, чем предыдущие. С чем это связано?

- Он не столько электронный, сколько самоироничный. Я думаю, что люди, в особенности музыканты, которые воспринимают себя серьезно, часто выглядят смешно. Нам понадобилось время, чтобы показать, что мы умеем смеяться над собой.

Если честно, музыкант в первую очередь должен слушать свое сердце. Группы, которые думают, что экспериментируя со стилями могут потерять аудиторию, не правы. Рассуждая так, ты начинаешь думать коммерчески. В первую очередь нужно стараться быть настолько свободным, насколько это возможно. Наши новые композиции звучат абсолютно по-другому, мы стараемся поддержать танцевальное настроение.

- Что помогает Oomph! всегда создавать новую, уникальную, в некотором роде революционную музыку?

- Лучше всего для музыканта оставаться честным с самим собой, идти по тому пути, который ты для себя выбрал. Нужно фокусироваться на своих чувствах. Когда ты придерживаешься своего пути, ты не должен думать о том, что напишут в журналах, что подумают фанаты, музыкальные каналы. Нельзя делать музыку, которая не идет из твоего сердца, понимаете.

- Как бы вы сейчас охарактеризовали свою музыку?

-Это правда трудно (смеется). Наша музыка – это мультизвучание. Мне как музыканту очень трудно поместить штамп на мою "детку" (мою музыку – прим. ред). Конечно, я знаю, что людям нужно знать, как называется наша музыка одним словом, потому что продукт намного легче продать, когда у него есть имя. Наша музыка очень неожиданная, и я не всегда знаю, что получится в итоге. От альбома к альбому звучание становится новее и свежее, и от альбома к альбому мы стараемся открывать новую музыку, гармонирующую с нашими душами и мыслями.

Фото: oomph.de

- И все-таки. Не боитесь ли, что из-за постоянных музыкальных экспериментов вы потеряете некоторых фанатов, которые привыкли к прежнему звучанию?

-Если ты начинаешь бояться этого, то ты не на правильном пути. Не надо переживать, просто делай что ты делаешь. Искусство должно быть настолько свободным, насколько это возможно. И если ты теряешь поклонников, то так и должно быть. Есть много консервативных людей, которые избегают и боятся нового, чувствительны к переменам в звуке. Очень многие фанаты не хотят, чтобы их любимые исполнители менялись. Но, если честно, это так скучно – никогда не меняться! Поэтому мы о таком не думаем, и есть люди, которые будут слушать нас, что бы ни случилось. Как я уже сказал, новый альбом тоже будет звучать по-другому. Но мы уверены в том, что уже сделали.

- Oomph! существет с 1989 года, всегда ли совпадают интересы участников, не ссоритесь? Ведь это трудно, быть в одном коллективе более двадцати лет.

- Да, это так. Конечно, мы ругаемся, ссоримся и боремся друг с другом, но всегда стараемся прийти к компромиссу. Хорошо, что группа состоит из трех человек, нас немного, и проблемы решаются легче.

- Как вы начали заниматься музыкой?

- Музыкой я начал заниматься очень-очень рано, когда мне было всего шесть.

Мы познакомились с Крэпом , а через пару лет к нам присоединился Флюкс - так появился Oomph! Мы поставили цель - скомбинировать всевозможные жанры. Те времена были по- настоящему веселыми. Было здорово открывать новое и новое звучание и смотреть на реакцию людей. В Германии нас называют основателями Neue Deutsche Härte. Такие группы как Rammstein, Unheilig, без нашего творчества этих ребят никогда бы не было. Мы начали играть в 1989, а Rammstein, например, появились только в 1994. Очень здорово видеть, что мы вдохновили другие, даже всемирно известные коллективы.

- Хорошо, тогда какие группы и музыканты повлияли на создание индивидуального стиля Oomph!?

- Мы - дети 80-х, и поэтому на наше творчество сильно повлияли AC/DC, Motorhead и другие. Наше творчество – это сочетание метала, хардрока, электронной и синтетической музыки. Интересно, что все музыканты, которые играют рок, ненавидят синтетическое звучание или электронную музыку, а те ребята, которые делают танцевальную, электронную музыку, не хотят ничего слышать про рок и метал. Нам показалось это очень смешным, и мы постарались объединять, связывать жанры – вот почему появился Oomph!

Фото: oomph.de

- Oomph! - кумиры для многих, но, может быть, у вас самих есть кумиры, с которыми вы хотели бы выступить на одной сцене?

- Есть несколько молодых групп из Германии, но вы вряд ли их знаете. Мой музыкальный вкус разнообразен - я люблю Бьорк, классическую музыку, джаз.

Музыка хранится намного дольше, чем речь. Люди отражают в творчестве глубокие эмоции, самовыражаются. И музыка идеально для этого подходит.

- Что вы знаете о России? Слышали что-нибудь о русских музыкантах?

- Мы играли на нескольких музыкальных фестивалях в России. Мне трудно понять кириллицу, и поэтому не знаю названия групп, которые выходили с нами на сцену. Но я помню парочку действительно крутых рок-групп. Русский язык и рок-музыка идеально друг другу подходят, потому что русский, как и немецкий, грубый и тяжеловатый, и это идеально подходит для тяжелого звучания, мне очень это нравится. Конечно, я знаю и самую известную за рубежом российскую группу "Тату".

И страна мне нравится, она очень большая, в ней очень много различных культур. И я ценю то, что немецкий язык и музыкантов из Германии знают и любят у вас.

- Какую программу вы сыграете во время концерта в Москве в октябре?

- Мы сыграем программу за более чем двадцатилетнюю историю Oomph! Прозвучат песни в духе EBM (Electronic body music), например Mein Herz, в стиле метал (Defect), и, конечно, новые композиции.

- Что вы хотите сказать российским фанатам?

- Наши поклонники – люди с открытыми душами и открытыми сердцами, точно как и мы. Если они любят Oomph! на протяжении стольких лет, то они любят перемены, эксперименты, что -то, что способно удивить. Я люблю наших фанатов, они великолепные.

Особенно открытыми мне кажутся российские и украинские поклонники. И я ценю то, что мы сможем снова сыграть для них. Я с нетерпением жду концерта в Москве. Мое сердце бьется быстрее, когда я начинаю думать об этом.

Поклонники из России очень милые, дружелюбные, полны энтузиазма. Они такие сумасшедшие и такие громкие! Мне все это нравится, ведь лучший комплимент для музыканта – это реакция людей во время выступления на сцене.

Только когда публика реагирует бурно, ты понимаешь, что все делаешь правильно.

Мне очень хочется поскорее вернуться в Россию. Я люблю вашу страну, люблю ваших людей, вы такие открытые и умеете классно отрываться, вы крутые ребята!

Екатерина Кадушкина

Группа Oomph! выступит 19 октября в клубе Arena Moscow.

О Oomph! Немецкая рок-группа Oomph! была создана в 1989 году Вольфсбурге. Группа состоит из трех участников – Дэро, Крэпа и Флюкса и исполняет музыку в стиле industrial metal, EBM и Neue Deutsche Härte. Первый альбом под названием Oomph! вышел в 1992 году. Вообще, за свою историю музыканты выпустили 11 студийных альбомов и работают над созданием новой пластинки.

Немецкая рок-группа Oomph! была создана в 1989 году Вольфсбурге. Группа состоит из трех участников – Дэро, Крэпа и Флюкса и исполняет музыку в стиле industrial metal, EBM и Neue Deutsche Härte. Первый альбом под названием Oomph! вышел в 1992 году. Вообще, за свою историю музыканты выпустили 11 студийных альбомов и работают над созданием новой пластинки.