Guano Apes исполнят свои лучшие песни в Ray Just Arena

Guano Apes. Фото: facebook.com/gapesofficial

В Москву возвращаются немецкие альтернативщики Guano Apes. Группа исполнит свои лучшие песни 22 мая в Ray Just Arena, сообщает на своей странице "ВКонтакте" концертное агентство JC-Sound.

Так, поклонники альт-рок-бэнда услышат Open Your Eyes, Pretty In Scarlet, Lords of the Boards и прочие хиты Guano Apes.

Guano Apes - немецкая группа с женским вокалом. В прошлом году бэнд отметил свое 20-летие. Весной группа выступила в Москве в рамках юбилейного тура.

На счету Guano Apes – шесть студийных альбомов, последний из которых, Offline, увидел свет в 2014 году.

Творчество Guano Apes отмечено престижными музыкальными премиями, в числе которых - премия IFPI за продажу одного миллиона экземпляров дебютного альбома в Европе.

Начало концерта – в 19.00. Билеты – от 2000 рублей.