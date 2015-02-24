Guano Apes исполнят свои лучшие песни в Ray Just Arena

Guano Apes. Фото: facebook.com/gapesofficial
В Москву возвращаются немецкие альтернативщики Guano Apes. Группа исполнит свои лучшие песни 22 мая в Ray Just Arena, сообщает на своей странице "ВКонтакте" концертное агентство JC-Sound.
Так, поклонники альт-рок-бэнда услышат Open Your Eyes, Pretty In Scarlet, Lords of the Boards и прочие хиты Guano Apes.
Guano Apes - немецкая группа с женским вокалом. В прошлом году бэнд отметил свое 20-летие. Весной группа выступила в Москве в рамках юбилейного тура.
На счету Guano Apes – шесть студийных альбомов, последний из которых, Offline, увидел свет в 2014 году.
Творчество Guano Apes отмечено престижными музыкальными премиями, в числе которых - премия IFPI за продажу одного миллиона экземпляров дебютного альбома в Европе.
Начало концерта – в 19.00. Билеты – от 2000 рублей.
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