Трансляция: музыканты и видеохудожники дают совместный концерт в ЗИЛе

Фото: m24/Александр Авилов

27 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится первый концерт из цикла "Галерея актуальной музыки".

У гостей есть возможность оценить новейшие мультимедийные композиции. Изображение и музыка соединены в одно произведение, дополняя друг друга. Так, например, написанная для виолончели композиция Олега Пайбердина "Оставь меня в покое" является неотъемлемой частью фильма "Emak-Bakia" Ман Рэя.

Исполнит мультимедийные композиции ансамбль Олега Пайбердина "Галерея актуальной музыки". Музыканты играют на флейте, саксофоне, виолончели и электрогитаре.

В программе:

Олег Пайбердин

"Оставь меня в покое" для виолончели и фильма Emak-Bakia Ман Рэя

Александр Хубеев

"Somnambulicq" для альт-саксофона, электроники и видео (видеохудожник Мичислав Васковский)

Сергей Зятьков

"Синташта" для флейты, саксофона, виолончели и видео (видеохудожник Анжей Павловский)

Санжар Байтереков

"Контуры осязаемого" для виолончели и видео (видеохудожник Джон Уитни)

Николай Попов

"Песнь Ульдры" для флейты, саксофона, скрипки, виолончели, электроники и видео (видеохудожник Эндрю Квинн)

Александр Хубеев

"Стереофобия" для флейты, саксофона, скрипки, виолончели, электроники и видео (видеохудожник Дмитрий Мазуров)

Когда смотреть: 27 февраля, 19.00

27 февраля, 19.00 Что: мультимедийный концерт

мультимедийный концерт Кто: ансамбль "Галерея актуальной музыки" и видеохудожники Дмитрий Мазуров, Эндрю Квинн, Джон Уитни, Анжей Павловский, Мичислав Васковский

ансамбль "Галерея актуальной музыки" и видеохудожники Дмитрий Мазуров, Эндрю Квинн, Джон Уитни, Анжей Павловский, Мичислав Васковский Кому смотреть: меломанам