Трансляция: музыканты и видеохудожники дают совместный концерт в ЗИЛе

Фото: m24/Александр Авилов
27 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится первый концерт из цикла "Галерея актуальной музыки".
У гостей есть возможность оценить новейшие мультимедийные композиции. Изображение и музыка соединены в одно произведение, дополняя друг друга. Так, например, написанная для виолончели композиция Олега Пайбердина "Оставь меня в покое" является неотъемлемой частью фильма "Emak-Bakia" Ман Рэя.
Исполнит мультимедийные композиции ансамбль Олега Пайбердина "Галерея актуальной музыки". Музыканты играют на флейте, саксофоне, виолончели и электрогитаре.
В программе:
"Оставь меня в покое" для виолончели и фильма Emak-Bakia Ман Рэя
"Somnambulicq" для альт-саксофона, электроники и видео (видеохудожник Мичислав Васковский)
"Синташта" для флейты, саксофона, виолончели и видео (видеохудожник Анжей Павловский)
"Контуры осязаемого" для виолончели и видео (видеохудожник Джон Уитни)
"Песнь Ульдры" для флейты, саксофона, скрипки, виолончели, электроники и видео (видеохудожник Эндрю Квинн)
"Стереофобия" для флейты, саксофона, скрипки, виолончели, электроники и видео (видеохудожник Дмитрий Мазуров)
Смотрите прямую трансляцию концерта на портале Москва онлайн в 19.00.
- Когда смотреть: 27 февраля, 19.00
- Что: мультимедийный концерт
- Кто: ансамбль "Галерея актуальной музыки" и видеохудожники Дмитрий Мазуров, Эндрю Квинн, Джон Уитни, Анжей Павловский, Мичислав Васковский
- Кому смотреть: меломанам