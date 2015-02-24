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Культура

24 февраля, 11:59

Трансляция: музыканты и видеохудожники дают совместный концерт в ЗИЛе

концерты мультимедиа Культурный центр ЗИЛ прямые трансляции Москва онлайн концерт Ансамбль Галерея актуальной музыки

Фото: m24/Александр Авилов

27 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится первый концерт из цикла "Галерея актуальной музыки".
У гостей есть возможность оценить новейшие мультимедийные композиции. Изображение и музыка соединены в одно произведение, дополняя друг друга. Так, например, написанная для виолончели композиция Олега Пайбердина "Оставь меня в покое" является неотъемлемой частью фильма "Emak-Bakia" Ман Рэя.

Исполнит мультимедийные композиции ансамбль Олега Пайбердина "Галерея актуальной музыки". Музыканты играют на флейте, саксофоне, виолончели и электрогитаре.

В программе:

  • Олег Пайбердин
    "Оставь меня в покое" для виолончели и фильма Emak-Bakia Ман Рэя
  • Александр Хубеев
    "Somnambulicq" для альт-саксофона, электроники и видео (видеохудожник Мичислав Васковский)
  • Сергей Зятьков
    "Синташта" для флейты, саксофона, виолончели и видео (видеохудожник Анжей Павловский)
  • Санжар Байтереков
    "Контуры осязаемого" для виолончели и видео (видеохудожник Джон Уитни)
  • Николай Попов
    "Песнь Ульдры" для флейты, саксофона, скрипки, виолончели, электроники и видео (видеохудожник Эндрю Квинн)
  • Александр Хубеев
    "Стереофобия" для флейты, саксофона, скрипки, виолончели, электроники и видео (видеохудожник Дмитрий Мазуров)

    • Смотрите прямую трансляцию концерта на портале Москва онлайн в 19.00.

    • Когда смотреть: 27 февраля, 19.00
    • Что: мультимедийный концерт
    • Кто: ансамбль "Галерея актуальной музыки" и видеохудожники Дмитрий Мазуров, Эндрю Квинн, Джон Уитни, Анжей Павловский, Мичислав Васковский
    • Кому смотреть: меломанам
    Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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