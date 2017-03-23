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23 марта 2017, 16:49

Культура

Их слушает даже Rammstein: шоу-оркестр "Русский стиль" выступит в Москве

Nirvana, Blur, Offspring в стиле фолк

Дата: 23 марта

Место: Brooklyn Hall (Дербеневская, 20, стр. 25)

Фото предоставлено организаторами

Ради чего идти: услышать мировые рок-хиты в народной обработке, сыгранные на пиле, гуслях, балалайках и домрах.

Что еще: недавно метал-группа Rammstein отметила московский оркестр "Русский стиль", исполнивший ее песню. Пост с видеозаписью оркестрового исполнения хита Du riechst so gut появился в официальном Facebook германского коллектива. Солист Rammstein Тилль Линдеманн написал, что "русские не перестают удивлять".

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концерты Rammstein
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