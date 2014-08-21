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Культура

21 августа 2014, 17:40

Панк-рокеры "Ляпис Трубецкой" дадут в столице последний российский концерт

концерты Ляпис Трубецкой панк-рок ГлавClub

Сергей Михалок. Фото: M24.ru

22 августа в "Главclub" в рамках прощального мини-тура "Клоуна нет" состоится последний российский концерт панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой". Музыканты исполнят композиции с пластинки "Матрешка", которая вышла 1 марта, а также всем известные хиты.

В "Матрешку" вошли 10 новых песен, а также кавер-версия песни "Государство" культовой советской и российской группы "Гражданская оборона". Раньше "Ляпис Трубецкой" уже обращался к творчеству Сергея Летова и "ГО" - в альбом "Веселые картинки" (2011) вошел кавер на песню "Зоопарк".

15 июля вышел первый из трех сборников серии "Lyapis Crew: ТРУбьют". В пластинку вошли кавер-версии песен "Ляписа Трубецкого", исполненные такими группами, как "Игрушки", Noize MC, 7000$. "Игрушки" создали собственную версию песни "Ау", Noize MC подготовил "12 обезьян", Сергей Бабкин перепел "Грай", Баста – "Евпаторию", а 7000$ - "Был в Керчи". Всего в первый сборник вошло 19 композиций различных исполнителей.

Напомним, в марте лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок в видеообращении объявил о роспуске группы.

Начало концерта – в 20.00. Все билеты распроданы.

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