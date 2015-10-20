Василий Герелло исполнит шедевры мировой классики в Москве

Фото предоставлено организаторами

30 ноября в Большом зале консерватории даст концерт солист Мариинского театра Василий Герелло. Об этом сообщают организаторы.

В этот вечер Герелло исполнит шедевры мировой классики – арии и сцены из опер Моцарта, Доницетти и Верди, а также неаполитанские песни в сопровождении оркестра Московского театра "Новая опера" под управлением Феликса Коробова.

Василий Герелло – один из самых известных оперных певцов, лауреат международных конкурсов и участник различных фестивалей. В его репертуаре – партии Наполеона из "Войны и мира" Прокофьева, Щелкалова из "Бориса Годунова" Мусоргского и многие другие.