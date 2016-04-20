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20 апреля 2016, 17:06

Культура

Владимир Кузьмин споет новые песни в Volta

22 апреля в клубе Volta пройдет концерт Владимира Кузьмина. Как сообщают организаторы, он исполнит несколько совершенно новых песен.

В настоящее время музыкант делает танцевальные аранжировки прошлых композиций и заканчивает работу над новым альбомом "Рокер-3".

По словам самого Кузьмина, в скором времени он презентует альбом целиком: "Но, возможно, парочку песен я уже спою на весеннем концерте в Volta".

Владимир Кузьмин выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы "Динамик", написал более 300 песен. Кроме того, музыкант работал совместно с Аллой Пугачевой и писал для нее песни.

Дата: 22 апреля в 21:00

Место: клуб Volta

Цена: от 1000 рублей

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