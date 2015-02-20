Группа "Звери" даст большой летний концерт

Рома Зверь. Фото: пресс-служба

6 июня в Зеленом театре парка Горького выступит группа "Звери". На концерте музыканты презентуют новый альбом "Один на один".

Эта пластинка – шестой студийный альбом поп-рок-группы, вышедший в декабре 2014 года. Концерт состоится в рамках российского тура группы, который стартует 25 февраля в Самаре и завершится в ноябре в Ессентуках.

Группа "Звери" была создана в 2001 году. Самые известные композиции коллектива – "Районы-кварталы", "Все, что тебя касается" и "До скорой встречи!".

"Звери" неоднократно становились лучшей рок-группой по версии музыкальных телеканалов "Муз-ТВ" и MTV.