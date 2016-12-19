Праздник в Электрокабаре: песни о Рождестве в духе 1920-х споют в Электротеатре

Печальные и веселые сказки из европейских кабаре начала прошлого века

Дата: 19 декабря в 20:00.

Место: Электротеатр Станиславский (Тверская, 23).

Фото: facebook.com/stanislavskydrama

Ради чего идти: совершить путешествие во времени – послушать песни о Рождестве – о том, каким могли увидеть его артисты кабаре Европы 1920-х годов. Грустные и прекрасные песни исполнят певцы Сергей Васильев, Дарья Ловать, Ольга Булычева, Александр Румянцев, Александр Бронвейбер, Илья Чистяков, Кирилл Милорадовский.

Что еще: в концерте примут участие актеры Электротеатра Алла Казакова, Евгений Капустин, Дарья Макарова.

Цена: 800 рублей.

Подробности – на странице мероприятия в Facebook.