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Культура

18 декабря 2014, 10:23

Группа Shoo презентует новую песню "Мама Зима"

концерты музыканты Shoo Родион Газманов Шуня Балашова

Фото: shoomusic.ru

Соул-группа Shoo 18 декабря презентует новую песню "Мама Зима". Композиция в стиле регги – это погружение в музыкальную атмосферу 1960-х годов.

Исполнение новой песни в канун Нового года стало традицией для Shoo. Интересно, что музыканты представляют композицию в стиле, характерном для каждого ушедшего десятилетия XX века.

"Каждый год с наступлением зимы мы вместе со слушателями отправляемся в захватывающее музыкальное путешествие. На этот раз машина времени перенесла нас в эпоху The Beatles и раннего Боба Марли", - рассказала вокалистка Shoo Шуня Балашова.

В рамках музыкального вечера также выступит Родион Газманов.

Концерт состоится в ресторане "Пряности и радости". Начало в 21.00.

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