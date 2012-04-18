The Voca People выступают в Москве

Музыканты имитируют голосами целый оркестр

Музыкальный коллектив The Voca People, члены которого именуют себя пришельцами с планеты Voca, приехал на гастроли в Москву и Санкт-Петербург. В Москве группа The Voca People будет гостить вплоть до 22 апреля. Исполнители не впервые в России. В прошлом году гастроли музыкантов также проходили на площадках Северной столицы и Москвы.

Идею проекта The Voca People один из его создателей Лиор Кальфо вынашивал почти 4 года, вплоть до первых репетиций, состоявшихся в феврале 2009 года. Первый видеоклип проекта запустили в апреле 2009 года на сайте YouTube. Уже через 4 месяца после публикации клипа видео посмотрели свыше 5 миллионов человек по всему миру. Музыканты исполняют всемирно известные хиты, имитируя голосами целый оркестр: трубы, скрипки, гитары. При этом артисты не используют ни одного музыкального инструмента, все поется акапельно с помощью битбокса, то есть создания ритмического рисунка и мелодий при помощи артикуляции органами рта. The Voca People именуют себя дружелюбными иностранцами с планеты Voca, которая находится где-то за Солнцем и коммуникация на которой происходит благодаря музыке и вокалу. «Инопланетяне» верят, что жизнь – это музыка, а музыка – это жизнь.

Организаторы проекта

Организаторами проекта The Voca People являются Лиор Кальфо (Lior Kalfo), создатель и художественный директор группы, и Шаи Фишман (Shai Fishman), композитор, музыкальный директор и аранжировщик. Лиор Кальфо в 1995 году являлся соавтором и исполнителем главной роли одного из израильских популярных комедийных ТВ шоу “The Comedy Store. Это шоу получило многочисленные премии, включая “The Golden Album” и “The European Golden Antenna” за лучшие комедийные серии. Шаи Фишман пишет музыку для всех основных театров Израиля, а также для телевизионных шоу. Он же написал музыку для мюзиклов The Dream: A Band, Unknown Destination, Samson & Delilah.



На фотографиях Антон Зорькин, ведущий утренней программы, завороженно слушает музыкантов.



