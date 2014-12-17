Американские рокеры Reverse Order выступят в Гоголь-центре

В фойе Гоголь-центра 17 декабря состоится концерт американской рок-группы Reverse Order, сообщает телеканал "Москва 24".
Этот довольно молодой коллектив из Нью-Джерси уже имеет в своем резюме номинацию на "Грэмми". Кроме того, музыканты стали финалистами конкурса America’s Got Talent, а также выступили на одной сцене с группами Third Eye Blind, The Backstreet Boys и Аврил Лавин, сообщили в Гоголь-центре. .
Творчество Reverse Order часто сравнивают с музыкой Fall Out Boy и One Republic.
Начало концерта в 20.00. Билеты – 1500 рублей.
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