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Культура

17 декабря 2014, 15:38

Американские рокеры Reverse Order выступят в Гоголь-центре

концерты рок музыканты Гоголь-центр Reverse Order

"Афиша": В Гоголь-центре даст коцерт группа Reverse Order

В фойе Гоголь-центра 17 декабря состоится концерт американской рок-группы Reverse Order, сообщает телеканал "Москва 24".

Этот довольно молодой коллектив из Нью-Джерси уже имеет в своем резюме номинацию на "Грэмми". Кроме того, музыканты стали финалистами конкурса America’s Got Talent, а также выступили на одной сцене с группами Third Eye Blind, The Backstreet Boys и Аврил Лавин, сообщили в Гоголь-центре. .

Творчество Reverse Order часто сравнивают с музыкой Fall Out Boy и One Republic.

Начало концерта в 20.00. Билеты – 1500 рублей.

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