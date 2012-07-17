22 июля пройдет концерт рок-группы Red Hot Chili Peppers

Фото: сайт RHCP

22 июля на стадионе «Лужники» пройдет концерт популярной рок-группы Red Hot Chili Peppers.

В ходе российских выступлений «перцы» представят слушателям программу своего нового альбома «I’am With You», вышедшего в августе прошлого года.

Группа была основана в 1983 году в Калифорнии. В их музыке сочетаются элементы альтернативного рока, панк-рока, фанка и психоделической музыки. На счету у "перцев" десять студийных альбомов, в мире продано более 85 миллионов их копий. Музыканты получили семь премий Грэмми, а 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Последний альбом стал переломным в карьере Red Hot Chili Peppers. Он вышел после пятилетнего творческого отпуска, сообщает Lenta.ru, за время которого группу покинул ее неформальный лидер, гитарист Джон Фрусчианте. Ему на смену пригласили Джоша Клингхоффера. В составе RHCP, 32-летний музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла, став его самым молодым участником.