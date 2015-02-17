"Триумф джаза" онлайн: уроки мастерства от Зизака и Беренсона

Фото: m24/Михаил Сипко

18 и 19 февраля портал Москва онлайн проводит трансляции мастер-классов от звезд российского джаза. Мероприятия проходят в рамках Первого детского фестиваля "Триумф джаза".

Посетители сайта online.m24.ru увидят мастер-классы саксофониста Игоря Бутмана, джазмена, композитора и пианиста Николая Левиновского, джазового вокалиста Сергея Манукяна, саксофониста Дмитрия Мосьпана, джазового пианиста и композитора Ивана Фармаковского, пианиста Евгения Лебедева, ударника Льва Слепнера.

Смотрите 18 февраля:

В 15.00 в Детской музыкальной школе имени Калинникова состоится мастер-класс Эдуарда Зизака, одного из лучших барабанщиков Москвы и постоянного участника квартета и биг-бэнда Игоря Бутмана.

В 17.00 в Детской музыкальной школе имени Гершвина урок мастерства преподаст русский джазовый трубач Александр Беренсон.

В 19.00 смотрите концерт Николая Левиновского и группы Swing Madness, который состоится в Детской музыкальной школе имени Мурадели.

Смотрите прямую трансляцию мероприятий на портале Москва онлайн в 15.00.

Когда смотреть: 18 февраля, 15.00. Что: серия мастер-классов от известных джазовых музыкантов Кто: Александр Беренсон, Эдуард Зизак, Николай Левиновский Кому смотреть: поклонникам джаза и начинающим музыкантам