"Триумф джаза" онлайн: уроки мастерства от Зизака и Беренсона

Фото: m24/Михаил Сипко
18 и 19 февраля портал Москва онлайн проводит трансляции мастер-классов от звезд российского джаза. Мероприятия проходят в рамках Первого детского фестиваля "Триумф джаза".
Посетители сайта online.m24.ru увидят мастер-классы саксофониста Игоря Бутмана, джазмена, композитора и пианиста Николая Левиновского, джазового вокалиста Сергея Манукяна, саксофониста Дмитрия Мосьпана, джазового пианиста и композитора Ивана Фармаковского, пианиста Евгения Лебедева, ударника Льва Слепнера.
Смотрите 18 февраля:
В 15.00 в Детской музыкальной школе имени Калинникова состоится мастер-класс Эдуарда Зизака, одного из лучших барабанщиков Москвы и постоянного участника квартета и биг-бэнда Игоря Бутмана.
В 17.00 в Детской музыкальной школе имени Гершвина урок мастерства преподаст русский джазовый трубач Александр Беренсон.
В 19.00 смотрите концерт Николая Левиновского и группы Swing Madness, который состоится в Детской музыкальной школе имени Мурадели.
Смотрите прямую трансляцию мероприятий на портале Москва онлайн в 15.00.
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