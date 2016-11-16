Приключения Незнайки: "Совершенно новые Звуки Му" дадут концерт в ЦДХ

Истории про мальчика из Цветочного Города в переложении Петра Мамонова

Дата: 16 ноября в 19:30

Место: Центральный дом художника

Фото: facebook.com/cha.odeum



Ради чего идти: конечно, ради Петра Мамонова, увидеть и услышать которого – всегда праздник. Спектакль "Приключения Незнайки" Мамонов и пять молодых музыкантов, которые составляют "Совершенно новые Звуки Му", впервые представили год назад.

Что еще: организаторы концерта приводят слова Петра Мамонова о спектакле: "Незнайка был очень креативный парень. Он делал все изумительно по-своему, не так, как все. Но не так, как все, сразу означает – "Уйди". Начал играть, играет хорошо – не так, стихи – не так, нарисовал всех – не так. Вот наши молодые люди, которые нам всем не верят, которые в капюшонах бегают по углам, это для них. Потому что у них болит, они одиноки".

Цена: от 1500 рублей.

Подробности можно найти на странице мероприятия в Facebook.