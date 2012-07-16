Американская рок-группа ZZ Top выступит в Москве

Фото с официального сайта группы

Рок-группа ZZ Top 16 июля выступит на сцене концертного зала «Крокус Сити Холл». Музыканты представят свои лучшие хиты, в том числе «Jesus Just Left Chicago», «Sharp Dressed Man» и «Tush», пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на организаторов выступления группы.

Планируется, что американцы представят в Москве материал с готовящегося к выходу в этом году нового альбома. Пластинка должна была выйти в марте-апреле этого года, но ее издание было отложено.

Москва станет первым городом, в котором выступят американцы в рамках европейского турне. После они поедут в Санкт-Петербург, затем в Финляндию, Швецию, Данию, Бельгию, Францию и Швейцарию. Турне завершится выступлением на Международном фестивале блюза в норвежском Нотоддене.

ZZ Top выступит в Москве уже третий раз, до этого они приезжали в 1996 и 2010 году.

Группа была основана в 1969 году в Хьюстоне. На счету группы 14 студийных альбомов, последний из которых «Mescalero» был выпущен в 2003 году.