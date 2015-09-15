В Москве пройдет фестиваль памяти Ильи Кормильцева

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

27 сентября в клубе "Гластонберри Паб" пройдет фестиваль памяти поэта и переводчика Ильи Кормильцева "Иллюминатор", сообщают организаторы.

На сцену выйдут Иван Демьян, Вис Виталис, "Аутсайдер", "Обе-Рек", ДМЦ, Дмитрий Дубров, Александр БАР, Bosaya и другие.

Илья Кормильцев – российский поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков, музыкальный и литературный критик. Основной автор текстов песен группы "Наутилус Помпилиус".

В его переводах опубликованы произведения Джона Толкина, Фредерика Бегбедера, Уильяма Берроуза, Ника Кейва, Чака Паланика и других.

Кормильцев скончался в лондонской больнице 4 февраля 2007 года.