Рок по-американски: Джек Уайт и музыка из гаража

Гаражный рок из Калифорнии и новый альбом Джека Уайта, почти американский бэнд Аlvvays и “punk-77”. Ведущий программы "Афиша" на телеканале "Москва 24" Борис Болелов рассказывает о последних новинках американской рок-сцены.

В этом выпуске только американская и только рок музыка. Колонка, посвященная британцам была, так что восстанавливаем справедливость. Релиз №1 последних нескольких месяцев - новый альбом Джека Уайта Lazaretto. Гигант и титан современного блюза работает как проклятый, воспитывает двоих детей, женится, продюсирует альбомы, в том числе своим женам, разводится, руководит лэйблом Third Man Records, играет в нескольких группах и успевает записывать сольные альбомы. Первый - Blunderbuss - вышел в 2012-м.

Lazaretto уже с обложки похож на предыдущий альбом - у Уайта сейчас “синий” период в жизни. Нет, он не пьянствует, а просто любит этот цвет: носит голубые и синие костюмы, снимает холодные клипы с фильтром “американская ночь” и соответственно оформляет альбомы. Во времена “красно-белых” The White Stripes его музыка была совсем сухой и костлявой; синий цвет добавил бархата и богатства звука - у нынешнего Уайта есть бэк-вокал, хор, струнный оркестр и еще чертова уйма хитростей и трюков.

Lazaretto начинается с двух абсолютно фирмовых для Джека песен: центральный номер каждой - гитарное соло, которое хочется слушать на повторе еще и еще. Потом следуют скрипки и пианино, как будто из салуна на Диком Западе. Но главное даже не мастерство гитариста и сочинителя, который и на лыже с прибитой гвоздем жилой сможет сыграть блюз, а фантастическое чутье и умение сочинять и записывать “старую-нестарую” музыку. То, что делает Уайт, это и правда новый жанр, не подделка под блюз и американу, и не попытка “закосить под своего”, играя на старой гитаре и потрепанном рояле. Его уважают мастера культуры масштаба Нила Янга и Джима Джармуша; Джек Уайт - современный гений, делающий что-то аутентичное, но при этом современное. А если сравнить Lazaretto с последним диском The Black Keys, то Уайт кажется уже не гением, а почти богом музыки - настолько убогий альбом вышел у The Black Keys.

Как часто бывает, великолепный альбом Уайта заставил меня копаться в поисках чего-нибудь похожего, но другого. Захотелось старой и простой гитарной музыки, но записанной сегодня и звучащей соответственно. Как раз вовремя вышел диск бэнда The Orwells - Disgraceland. Пятеро волосатых парней из штата Иллинойс играют трехаккордный рокешник так уверенно и самозабвенно, как будто Nirvana, Foo Fighters, The Smashing Pumpkins, The Strokes никогда не существовали. Если вам говорят о чем-то названия Bass Drum Of Death и Fidlar, то не пропускайте этот альбом. Простецкий и обаятельный гаражный рок, каким он и должен быть.

Обложка альбома Disgraceland группы The Orwells. Фото: theorwells.com

И еще одна группа вдогонку: играют куда проще и обаятельней, но звук при этом совсем уж гаражный, “punk-77” практически. Альбом называется Badillac, группа - together PANGEA. Музыканты из той же тусовки, что и Fidlar, Wavves, Bass Drum of Death. Все они играют примерно одно и то же. Конечно, до Джека Уайта ребятам - как до Марса. Эти парни, как и The Orwells, из тех, кто ничего не придумывает - играют уже сто раз игранное, катают по миру и дают концерты по крошечным клубам да спортзалам, для пары сотен человек в лучшем случае. together PANGEA - типичные представители так называемой “локальной сцены” - из тех, что рубятся за идею пока молодые. Рубятся изо всех сил, не задумываясь ни о чем. И это здорово, что даже у таких, на вид - абсолютных лузеров и бомжей, есть возможность заниматься тем, что нравится. Причины все те же - в США существует музыкальная индустрия - снимают видео, лайвы, музыку берут в рекламу, спортивные видео и ролики, печатают журналы и берут интервью. 15 минут славы может получить каждый, и они иногда превращаются в 15 часов, а то и лет. Вряд ли это тот случай, но любителям гаражного рока и группы The Hives - послушать надо.

Группа together PANGEA. Фото: togetherpangea.com



Следующая группа не совсем американская: бэнд Аlvvays родом из Канады, но сделаем исключение, тем более, что музыка их продолжает заданную тему, да и отношения с Канадой у США вполне братские. Итак, в 2010-м пятеро друзей детства из Торонто сколотили группу и записали альбом. Продюсировали его участники другой хорошей группы из Канады Holy Fuck. Вот, в общем, и вся история. Играют Alvvays примерно то же, что и все инди-музыканты из стран с прохладным климатом, немного выцветшую, теплую и звонкую музыку с женским вокалом. У Аlvvays, конечно, меньше панк-рока, грязи и гаражного звучания, но по духу музыка продолжает тему и должна выступать в роли дижестива, после прослушивания суровых рокеров из первой части обзора.

Группа Alvvays. Фото: facebook.com/ALVVAYS



Борис Болелов