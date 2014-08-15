В столичном соборе состоится органный концерт "Рыцари Апокалипсиса"

Фото: lutherancathedral.ru

15 августа в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится органный концерт "Рыцари Апокалипсиса". Это история из "Откровения Иоанна Богослова" о четырех всадниках Апокалипсиса.

Чума на белом коне, Война на рыжем, Голод на вороном и Смерть на бледном. Все вместе всадники сеют хаос и разрушение в мире. Этому и посвящена музыка. В программе концерта произведения Баха, Эбена, Лигети, Обертена, Хиндемита.

Начало - в 22.00, стоимость билетов - от 1200 рублей.

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