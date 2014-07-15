Музыка Глинки зазвучит на Патриарших прудах и Тверском бульваре

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В рамках программы "Дни великих" 19 июля на Патриарших прудах, Страстном и Тверском бульварах прозвучит музыка Михаила Глинки. Мероприятия приурочены к 210-летию со дня рождения русского композитора.

Стартует музыкальный праздник на Патриарших прудах в 15.30. Перед публикой выступит хор Сретенского монастыря, который затем переместится на Страстной бульвар. Там концерт начнется в 16.30. А в 18.00 на Тверском бульваре запланировано начало концерта с участием певицы Анастасии Мирзоевой, солистки Большого театра Оксаны Лесничей, а также секстета и балетной группы Большого театра.

В этот вечер на Тверском прозвучат "Каватида Антониды" из оперы "Иван Сусанин", "Каватида Людмилы" из оперы "Руслан и Людмила", романсы "Свадебная песня", "Финский залив", "Жаворонок"». Кроме того, москвичей порадуют хоровым исполнением песен на музыку Глинки.

"Гости Тверского бульвара смогут узнать историю создания легендарных произведений Глинки, принять участие в тематической викторине", - отметили организаторы проекта.

Добавим, что "Дни великих" являются частью программы второго летнего фестиваля "Лучший город Земли", организованного столичным департаментом культуры. "Дни великих" предполагают проведение праздников в честь Пушкина, Шукшина, Гоголя, Лермонтова, Булгакова и Глинки.