Рэперы из Калифорнии Cypress Hill дадут сольный концерт в столице

15 июля в "ГлавClub" выступит культовая калифорнийская хип-хоп группа Cypress Hill, отметившая в прошлом году свое 25-летие. За это время к трио - B-Real, Сен Дог и DJ Muggs - присоединился лишь барабанщик и перкуссионист Эрик Бобо.

Cypress Hill. Фото: Страница музыкантов в Google+

Пластинки Cypress Hill разошлись 20-миллионным тиражом и восемь раз получили статус платинового и дважды золотого диска. Группа Cypress Hill ("Кипарисовый холм") оказала сильное влияние на хип-хоп-музыку и на все хип-хоп-движение в целом.

Интернациональный коллектив Cypress Hill был образован в 1989 году – тогда их первое демо заинтересовало крупнейший мировой лейбл Columbia Records. В 1991 году вышел их первый одноименный альбом. Всего на счету рэп-коллектива 11 пластинок, каждая из которых не похожа на предыдущую: тут и призрачный Temple of Boom, и Los Grandes Exidos En Espanol на испанском, и роковый Skull & Bones.



В записи последнего альбома Rise Up 2010 года приняли участие Эверласт, Pitbull, Том Морелло, солист Linkin Park и гитарист System of a Down. Пластинка вышла на лейбле Priority, креативный директор которого – Снуп Догг. После этого у коллектива вышли лишь коллаборации с электронщиками Rusko и Deadmau5. До конца 2014 года музыканты планируют выпустить новый альбом, и отыграть этим летом на крупных фестивалях в США и Канаде.

Начало концерта – в 20.00, стоимость билетов – от 1800 рублей.

