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Культура

14 августа 2012, 13:27

На летней сцене Музеона выступят Eskmo и jj

концерты культура Музеон семейная и молодёжная политика

Фото с сайта www.eskmo.com

В августе на летней сцене Музеона выступит американец Eskmo, а также музыкальный дуэт из Швеции jj. Концерт Eskmo запланирован на 18 августа, говорится на сайте департамента культуры.

Eskmo – один из самых необычных артистов лейбла Ninja Tune. В парке Музеон он выступит с новой программой. Артист в своих композициях сочетает энергетику дабстепа, технологичность глитч-хопа и фанковую мелодичность, отмечается в материале.

Калифорниец Брендон Анджелидес начал свою музыкальную карьеру еще в конце 1990-х. Настоящая слава пришла к Eskmo с выходом пластинок на Warp и Planet Mu. В 2010 году культовый лейбл Ninja Tune предложил Брендону заключить контракт. Именно на Ninja Tune артист издал свой главный хит Cloudlight.

Живое выступление Eskmo представляет собой соединение аудио-программы и красочных видео-инсталляций, подчеркивается в тексте.

Начало концерта в 19.00. Билеты стоят 600 рублей, в день концерта стоимость билета составит 900 рублей.

На 25 августа в Музеоне запланировано выступление дуэта из Шведции jj. В состав коллектива входят Йоакин Беон и Элин Кастландер. Группа появилась сравнительно недавно – в 2009 году.
В основе их творчества лежит контраст между словами и музыкой. Дуэт сочетает солнечные мелодии, воздушный женский вокал и тексты социальной направленности.

Начало концерта в 20.00. Билеты можно приобрести за 500 рублей, в день концерта билеты будут стоить 800 рублей.

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