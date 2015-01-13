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Культура

13 января 2015, 15:36

Премия "Хрустальная Турандот" запускает проект в память о великих актерах

концерты премии Хрустальная Турандот вечера памяти Театр имени Маяковского

Фото: M24.ru

Организаторы театральной премии "Хрустальная Турандот" запускают новый проект Silenzio ("Тишина"), посвященный памяти великих актеров. Цикл мероприятий откроет вечер чествования заслуг ушедшей из жизни народной артистки РФ Натальи Гундаревой, сообщает ТАСС.

Вечер памяти Гундаревой пройдет 13 января в театре имени Маяковского.

По словам президента "Хрустальной Турандот" Бориса Беленького, первую театральную новой России Наталья Гундарева получила в 1996 году за роль Марьи Петровны Огневой в спектакле "Театральный романс".

В рамках Silenzio на сцену "Маяковки" выйдут коллеги артистки: Евгенией Симоновой, Константином Райкиным, Игорем Костолевским, Александром Олешко, Светланой Немоляевой, Ольгой Прокофьевой, Даниилом Спиваковским, Еленой Камбуровой. Они будут вспоминать о работе с Гундаревой, а также читать стихи и исполнять музыкальные композиции.

Добавим, что в 2015 году исполняется десять лет с момента смерти Натальи Гундаревой.

"Хрустальная Турандот"

Премия, учрежденная в 1991 году продюсером и режиссером Борисом Беленьким, получила название первой театральной премии Новая Россия.

Премия вручается в номинациях "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль", "лучший дебют", "лучшая сценография", "лучшая режиссерская работа", "лучший спектакль".

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