Концерт Пелагеи состоится в "Крокус Сити Холле"

"Афиша": В КЗ "Крокус Сити Холл" выступит группа "Пелагея"

Концерт певицы Пелагеи состоится в "Крокус Сити Холле" 13 января. Исполнительница русского фолка обещает поклонникам пару музыкальных сюрпризов, сообщает телеканал "Москва 24".

Впервые на сцену Пелагея вышла в четыре года. Певице не исполнилось и 10 лет, когда она была признана лучшим исполнителем народной песни в России. В 13 лет девушка Пелагея выпустила дебютный альбом. Девочку называли музыкальным вундеркиндом. В свое время Галина Вишневская предрекала Пелагее успех на оперной сцене, однако девушка выбрала русский фолк.

Летом 2014 года певица выступила на рок-фестивале "Нашествие", превратив свой фолк в почти что хард-рок.

В ближайшее время Пелагея планирует выпустить диск "Вишневый сад". Кстати, многим телезрителям Пелагея запомнилась участием в проекте "Голос", где она выступала в роли одной из ведущих.

Начало концерта в 20.00.