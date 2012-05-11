RHCP представят в Москве свой новый альбом

Фото: Официальный сайт Red Hot Chili Peppers

22 июля американская группа Red Hot Chili Peppers презентуют в Москве свой новый альбом I'm With You. Мероприятие пройдет на сцене БСА "Лужники".

Как сообщили организаторы концерта, на разогреве у музыкальной команды выступит американская группа Gogol Bordello во главе с украинским эмигрантом Евгением Гудзем и английским инди-рок коллективом The Vaccines, передает РИА Новости.

"Группу The Vaccines в качестве разогрева везут с собой сами RHCP, а мы со своей стороны решили пригласить дополнительно еще какой-нибудь знаменитый коллектив. Отобрав некоторое количество групп, мы отослали этот список на утверждение RHCP, и они выбрали именно Gogol Bordello", - рассказали организаторы.

В Москве Red Hot Chili Peppers выступит в рамках мирового турне в поддержку I'm With You. Ожидается, что неповторимый концерт живых классиков мировой рок-сцены соберет более 60 тысяч поклонников группы в столице. Чуть раньше, 20 июля состоится выступление RHCP на сцене стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Red Hot Chili Peppers вернулись на сцену спустя пять лет студийного перерыва, два года из которых стали творческим отпуском с открытой датой. Возвращение было ознаменовано выходом в августе прошлого года юбилейного десятого альбома I'm With You, премьера которого состоялась в Кельне, и концерт транслировали кинотеатры по всему миру.

В августе 1999 года сразу после выхода своего самого знаменитого альбома Californication группа впервые приехала в Москву и выступила на Красной площади в рамках акции MTV Party'я.

Американская фанк-рок группа Red Hot Chili Peppers образована в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За почти 30-летнюю карьеру музыканты выпустили десять альбомов, получили семь премий "Грэмми", почетное место в 30-ке лучших рок-музыкантов мира по версии VH1, вершины чартов, от MTV и Billboard до пиратских трекеров.

В конце прошлого года вместе с Guns N' Roses и Beastie Boys группа Red Hot Chili Peppers вошла в Зал славы рок-н-ролла.