Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11 мая 2012, 14:01

Фестиваль Rock on the Roof пройдет 8 июня

концерты рок инди-поп крыши фестивали и праздники

В Москве 8 июня пройдет второй фестиваль Rock on the Roof, который соберет российских инди-рокеров на открытой площадке "Крыша Artplay", сообщают организаторы.

Первый опен-эйр был проведен в сентябре прошлого года и, несмотря на моросящий дождь, прошел успешно. В этом году мероприятие решили провести летом. На сцене выступят группы Tesla Boy, Обе Две, Everything is Made in China, Tinavie, NuSkool, Пони и Diatonique.

Также на "Крыше" будет работать интерактивная зона, где гости фестиваля смогут поиграть в видеоигру Guitar Hero, сделать самодельные значки и принять участие в конкурсах от партнеров фестиваля, сообщает РИА Новости.

Стоимость билетов в предпродаже составит 500 рублей, в кассе в день мероприятия - 700 рублей.

Впервые идея такого концерта пришла в голову участникам The Beatles, которые в январе 1969 года вытащили аппаратуру на крышу студии и сыграли свои хиты и новые песни. 42-минутный концерт закончился задержанием группы полицией.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать