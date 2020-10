Фестиваль Rock on the Roof пройдет 8 июня

В Москве 8 июня пройдет второй фестиваль Rock on the Roof, который соберет российских инди-рокеров на открытой площадке "Крыша Artplay", сообщают организаторы.

Первый опен-эйр был проведен в сентябре прошлого года и, несмотря на моросящий дождь, прошел успешно. В этом году мероприятие решили провести летом. На сцене выступят группы Tesla Boy, Обе Две, Everything is Made in China, Tinavie, NuSkool, Пони и Diatonique.

Также на "Крыше" будет работать интерактивная зона, где гости фестиваля смогут поиграть в видеоигру Guitar Hero, сделать самодельные значки и принять участие в конкурсах от партнеров фестиваля, сообщает РИА Новости.

Стоимость билетов в предпродаже составит 500 рублей, в кассе в день мероприятия - 700 рублей.

Впервые идея такого концерта пришла в голову участникам The Beatles, которые в январе 1969 года вытащили аппаратуру на крышу студии и сыграли свои хиты и новые песни. 42-минутный концерт закончился задержанием группы полицией.