Линда: "Слушатели стали более открытыми, отвязными и позитивными"

Линда. Фото: linda.com.ru

В столичном клубе "Б2" состоялся концерт певицы Линды. На выступлении она исполнила не только знакомые всем хиты в новой аранжировке, но и песни проекта Bloody Faeries, а также композиции со своего нового альбома, работа над которым пока еще идет.

Певица выступила вместе с композитором и аранжировщиком Стефаносом Корколисом, который также работает над новым русскоязычным альбомом. Стоит отметить, что помимо сольной карьеры Линда работает над альбомом другого своего проекта Bloody Faeries, в котором помимо певицы также задействован Корколис и продюсер Хэйден Бендалл.

Примечательно, что при написании текстов для Bloody Faeries Линда использует произведения писателей-классиков.

Вначале автором музыки был композитор Максим Фадеев. Однако впоследствии их пути разошлись, и Линда начала писать песни самостоятельно. Также она сотрудничала с такими авторами, как Евгений Поздняков, Мара и Любаша.

За свою карьеру певица продала более трех миллионов экземпляров альбомов в России: "Песни тибетских лам" - 250 тысяч, "Ворона" - полтора миллиона, "Ворона. Remake & Remix" - 500 тысяч, "Линда" - 100 тысяч, "АтакА" - 500 тысяч, "АлеАда" - 125 тысяч, "Sкор-Пионы" - 85 тысяч.

Последним альбомом певицы стал акустический альбом певицы Линды, Стефаноса Корколиса и их совместной группы Bloody Faeries под названием Acoustics by Bloody Faeries. Он вышел 19 октября 2012 года на сервисе Яндекс.Музыка.

M24.ru побывал на концерте, пообщался с певицей, узнал о любимых литературных классиках, о том, как поменялся слушатель со временем, и о дате выхода ее нового альбома.

- На сегодняшнем концерте вы исполняли песни проекта Bloody Faeries. Тексты каких литературных классиков вы используете?

- Среди русских всего один – это Булгаков. Также Виктор Гюго, Шекспир, братья Гримм. Я включаю все те произведения, которые нравятся нам со Стефаносом.

- Как у вас появилось идея нового проекта?

- Мы пишем разную музыку, не можем всегда писать все время одно и то же. Не можем оставаться в одном состоянии – это просто не интересно для нас самих, потому что мы развиваемся, и также развивается наше мышление. Потом мы сталкиваемся с разными людьми, с разными историями в жизни, поэтому хочется писать о чем-то новом.

Линда выступила в программе "Живой звук"

- Каким будет новый альбом?

- Новый русский альбом будет такой…на все русские темы. Названия у него пока нет, готово около семи-восьми песен. Как раз сейчас - во время тура, когда у нас будут брейки - мы будем работать над ним. И я думаю, что к зиме мы его закончим. Группа Bloody Faeries тоже развивается - в скором времени выйдет альбом Delivery Dreams, он уже практически готов.

- В одном из интервью вы говорили, что в последнее время люди гонятся только за деньгами. Изменится ли ситуация?

- Это, конечно же, зависит от самих людей, но тенденция такова, что деньги – это решение всех проблем. С рождения человечества эти ничтожные бумажки решают, к сожалению, все и всегда.

- Есть ли разница между российским зрителем и зарубежным?

- Мне кажется, что нет никакой разницы, потому что самое главное – чтобы тебя понимали, и чтобы это было искренне. Если не понимаешь, зачем лезть тогда – делай что-то свое на своем месте и не нужно никуда воплощаться.

- Как изменились ваши слушатели со временем?

- Мне кажется, они стали более близкими к нам. То есть более открытыми, более отвязными, более позитивными. И я думаю, что многое зависит от нас – они смотрят на нас и движутся с нами – это самое главное.

Я очень радуюсь тому, что очень много нового исходит именно от людей - они делятся идеями. И самое важное, что они готовы к экспериментам. Это исходит и от времени, и от мира, - от всего. Это необходимо, при этом нужно быть немного ироничными к самим себе.

Дмитрий Кокоулин