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Культура

08 июля 2014, 17:45

Жанна Агузарова даст большой сольный концерт в Москве

концерты Жанна Агузарова

Известная певица Жанна Агузарова, бывшая солистка группы Браво, выступит с большой программой в Москве 27 сентября. Концерт состоится в клубе Ray Just Arena.

Подробности программы, которую представит певица, пока не известны.

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Стоимость билетов на концерт: от 1200 рублей до 15 тысяч.

Жанна Агузарова

Жанна Агузарова - советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво", впоследствии сделавшая сольную карьеру.

Возможно, родилась в поселке Туртас Уватского района Тюменской области.

В 1986 группа была представлена Аллой Пугачевой на Ленинградском телевидении, в программе "Музыкальный ринг". С этого года популярность группы "Браво" начала расти.

Среди наиболее известных песен, относящихся ко времени участия Агузаровой в группе "Браво", — "Желтые ботинки", "Верю я", "Чудесная страна", "Старый отель", "Кошки". Песня "Чудесная страна" Агузаровой стала саундтреком к фильму "Асса".

В 1990 году окончила Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, записала сольный "Русский альбом" и недолгое время работала в Театре Аллы Пугачевой. В 1991 году переехала в Лос-Анджелес (США), где работала в ресторане "Черное море".

В1996 года Агузарова приняла участие в предвыборной акции Ельцина "Голосуй или проиграешь". Потом снималась в телемюзикле "Старые песни о главном".

В интервью певица нередко говорит о своем внеземном происхождении и "внутренних связях" с марсианами.

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