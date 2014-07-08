Электро-индастриал группа Biopsyhoz устроит шоу на крыше Artplay

Фото: Страница вечеринки "ВКонтакте"
3 августа на крыше культурного центра Artplay выступит электро-индустриальная группа из России Biopsyhoz. Это будет первый летний концерт музыкантов на открытом воздухе.
Также на вечеринке представят: театральное, пиротехническое, светодиодное, лазерное шоу Agnivo; костюмированный спортивный акробатический театр Forside; театр танца Дениса Бородицкого BDDC; женский костюмированный акробатический театр танца BioDance. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы, о которых можно будет узнать на мероприятии.
В начале 2003 года Сергей Шубин перебрался в Москву, собрал новый состав и началась работа над записью пластинки. Параллельно музыканты выступали в столице и писали музыку к фильмам "Ночной Дозор", "Антикиллер 2", Deadline, "Человек, который молчал". В 2005 году вышел самый популярный на данный момент альбом группы "Период С".
Стоимость билетов - от 900 рублей, открытие – в 19.00, начало концерта – в 20.00.
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