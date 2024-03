Солист "СБПЧ" Кирилл Иванов о новом альбоме и современной музыке

Выступление "СБПЧ" в "Мастерской". Фото: facebook.com/sbp4band

5 октября в "Мастерской" выступили два коллектива: питерцы "СБПЧ" и белорусы "Кассиопея". Концерт был приурочен к выходу пластинки "СБПЧ и Кассиопея поют песни друг друга", идея которой родилась между альбомами "СПБЧ" "Флэшка" (2011) и "Лесной оракул" (2012).

Помимо композиций с пластинки, "Самое большое простое число" впервые за долгое время исполнили старую программу квартетом. Дело в том, что летом "СБПЧ" выступали дуэтом (Илья Барамия и Кирилл Иванов), а на концерте группа вновь собралась вместе.

Коллектив "СБПЧ" был образован Кириллом Ивановым и электронным дуэтом "Елочные игрушки". Их дебютный альбом вышел на лейбле "Снегири" в 2007 году. Если вначале музыка создавалась из обрывков различных записей, тресков пластинок, звуков старых синтезаторов, то в конце музыканты взяли в руки гитары, полностью преобразив звучание.

M24.ru пообщался с фронтменом "СБПЧ" Кириллом Ивановым, узнал у него о знакомстве с "Кассиопеей", о новом альбоме и о ситуации с современной российской музыкой.

- Как узнали про "Кассиопею"?

- Про "Кассиопею" мы узнали на гастролях в Минске в конце 2008 года. Кого-то слушаешь из вежливости, что-то мимо пролетает, а тут нам открылась невероятная музыка, которую мы всегда хотели услышать. После этого мы подружились и стали периодически выступать вместе. Тогда у них не было никаких официальных альбомов, лишь записи.

Идея очень классная и простая: когда ты любишь какую-то музыку, ты ее очень вдумчиво слушаешь и думаешь "здесь можно сделать вот так, а здесь по-другому". И еще это интересное приключение для тебя самого, когда слышишь собственные песни, сделанные иначе.

- Где будете гастролировать?

- Мы едем в два огромных тура: один по Украине и югу России, второй – по Сибири, начиная от Красноярска и обратно.

Кирилл Иванов. Фото: facebook.com/sbp4band

- Когда ты начал увлекаться музыкой?

- Мне было тогда лет 16, у нас была группа товарищей, мы выступали пару раз. Впоследствии все мои идеи и наработки были реализованы в других проектах.

- Альбомы "Флешка" и "Лесной оракул" кардинально отличаются аранжировкой от ранних работ. Как вы пришли к новому звучанию?

- По нашим меркам над "Флешкой" мы работали долго - пару лет. Это был очень радикальный поворот, и он закончился только сейчас, когда мы увидели его плоды. Все получилось именно так, как мы и придумали. Для меня этот этап закончился тем, что мне прислали ролик с Youtube, где дети поют песню "Снежный человек". Нам удалось написать ее на других аккордах так, чтобы люди хотели ее петь.

Причем дело не в стихах, а в песне. Стихи уже сами по себе обладают ритмом, который редко совпадает с музыкой. Поэтам важен внутренний ритм, и это имеет малое отношение к песням и текстам. В композициях же появляется другое, отдельное измерение. Сейчас процентов 90 людей, которые ходят на последние концерты, не знают про предыдущие альбомы.

- Общаешься с бывшими участниками "СБПЧ оркестра", в частности, с лидером "Есть Есть Есть" Михаилом Феничевым?

- Да, оба Михаила (Феничев и Ильин – прим.ред.) - мои лучшие друзья, я с ними постоянно общаюсь.

Квартет "СБПЧ". Фото: facebook.com/sbp4band



- Как пишешь тексты - устраиваешь "мозговой штурм"?

- Нет никакого мозгового штурма, все постепенно вырастает из какой-то строчки, при этом надо так сцепить их с мелодией, чтобы это работало – чтобы был грув, драйв.

- Летом вы выступали вдвоем с Ильей Барамия. Теперь вы будете дуэтом?

- Да, мы и альбом сейчас пишем дуэтом. Он готов на 75 процентов, а выйдет примерно весной, рабочего названия пока нет. В отличие от предыдущих двух пластинок, на нем будут сторонние музыканты. При этом он будет целиком электронный - как ни один предыдущий альбом "СБПЧ".

- Одно время ты работал журналистом. Какое у тебя образование?

- Я учился в университете на врача, на журналиста не учился – работал просто, надо было деньги зарабатывать. И это был простой, ясный и понятный способ.

- Клип "Это" связан с поиском работы?

- Нет, его придумали товарищи-журналисты Саша Уржанов и Рома Супер. Это целиком их идея, и они попросили выступить меня в такой роли.

[html] [/html]- Сейчас где работаешь?

- У меня с друзьями есть бар "Мишка" и кафе "Общество чистых тарелок" в Петербурге. Сочетать конечно сложно, но чем больше дел, тем интереснее.

- Помимо России где еще выступали? Как отличается публика?

- На Украине и в Белоруссии. Во всех городах публика разная: в Минске классная публика, в Петербурге более закрытые, спокойные, сдержанные. Все определяется георгафией – чем южнее, тем бодрее.

- Что можешь сказать по поводу российской музыки – ожидаешь каких-то скачков?

- Вокруг все время одни скачки, какие-то прыжки в мешках. Я не вижу никаких проблем в русской музыке. Тот же Антон Севидов (основатель групп "Неонавт" и Tesla Boy – прим.ред.), группа On The Go. Не хочется думать про музыку, как про гонку - она никому ничего не должна. Когда ты это осознаешь, это освобождает: у тебя нет расчетов на ожидание, не хочешь кому-то понравиться.

- Кого можешь выделить среди современных русских групп?

- Lemon Day, "Кассиопея", Надя Грицкевич, Женя Борзых, у которой был проект "Прогоним песню" и группа Dsh! Dsh!, также мне нравится краснодарская электронщица Ishome и еще многие и многие другие. Среди зарубежных – мне нравится все, что делает Дэймон Албарн (фронтмен групп Blur, Gorillaz), Джеймс Мерфи (LCD Soundsystem), а в основном я сейчас много слушаю африканской музыки.

- Такую, какая была на твоем подкасте для Follow Me?

- Да, мы договорились – я дома с пластинок записал микс, правда там ее немного. Однако именно африканские мотивы вдохновлялы нас при работе над альбомом. Причем этой музыки реально непочатый край - можно копать и копать. Кроме нее еще каждую секунду появляется что-то новое. Так что скачок уже произошел – стоит лишь посмотреть по сторонам и понять, что уже всего хватает.

Дмитрий Кокоулин