Услышать любимые хиты группы ABBA можно будет 7 февраля

"Афиша": Услышать песни группы ABBA можно будет 7 февраля

Громкий трибьют-проект группы ABBA едет в столицу, чтобы дать единственное представление.

ABBA the Show – это самая аутентичная копия оригинальной группы, которую только можно себе вообразить. Выглядят и двигаются музыканты так, будто действительно прилетели из прошлого.

Катя Норд десять лет отработала воспитательницей в детском саду, но после осознала, что ее настоящее призвание – петь на сцене песни любимой группы. Вместе с подругой она собрала гигантское предприятие ABBA the Show, в которое удалось втянуть даже несколько участников оригинального концертного состава ABBA. В Лондоне нашли большой оркестр, уговорив поучаствовать в авантюре видного дирижера Мэттью Фримена.

- Я не был уверен, нужно ли мне все это. Понимаете, я воспитан на классике и не слушал поп-музыку раньше. Но я поспрашивал у друзей, они все сказали, что обожают ABBA. Тогда я и подумал, что надо браться за дело, - рассказал дирижер.

Выступление ABBA the Show состоится 7 февраля в 20.00 в Crocus City Hall. Стоимость билетов – от 1300 рублей.

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