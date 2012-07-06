Группа Deep Forest выступит на празднике Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы пройдет 7 июля в парке Горького. Посетителей ожидает огненное шоу, мистические декорации и концерт лучших этно-групп, сообщается на сайте парка Горького.

Пионерский пруд Парка Горького преобразится в волшебное место с мерцающими цветами, гигантскими мухоморами и русалками. Днем в торговых рядах парка будет работать ярмарка народных промыслов.

С 15.00 в парке начнется большая музыкальная программа. В выступлении примет участие исполнительница в жанре world music Инна Желанная, этно-рокеры Zdob si Zdub и легендарный коллектив «Иван Купала», который презентует свою новую пластинку «Родина». Завершит музыкальную программу французская группа Deep Forest. Начало их выступления в 22.00.

«После окончания концерта, в 23.00, на Пионерском пруду начнется огненное представление с русалками и другими сказочными персонажами от театра «Огненные люди», говорится в материале. Посреди водоема расцветет цветок папоротника.

Кульминацией праздника станет массовый запуск венков в воду под народное пение и хоровод.