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Культура

6 февраля, 13:06

Эмир Кустурица и Горан Брегович впервые дадут совместный концерт

концерты Кремлевский дворец Горан Брегович Эмир Кустурица балканская музыка

Фото: kremlinpalace.org/ru

19 февраля в Кремлевском дворце состоится совместный концерт Эмира Кустурицы и Горана Бреговича. До этого музыканты принципиально не выходили вместе на одну сцену.

Эмир Кустурица - лауреат более 20 кинонаград - его чествовали в Каннах, Венеции и Берлине. Группа The No Smoking Orchestra, в составе которой выступает Кустурица, записала 12 альбомов. Эмир Кустурица часто дает концерты в Москве и не скрывает своей любви к русским.

"Когда я приезжаю в Россию, я не чувствую себя на чужбине. Ощущаю себя так, как будто я по-прежнему дома. Ментальность людей и там, и здесь абсолютно идентична. Не только потому, что мы православные. Наши народы – братские, поэтому мне очень легко понять русских", – говорит Кустурица.

Горан Брегович начинал играть в группе Bijelo Dugme, но главным делом его жизни стали саундтреки. Он работал над лентами Эмира Кустурицы “Время цыган”, “Мечты Аризоны” и “Андерграунд”, а также “Турецкий Гамбит”, “Королева Марго”, “Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара”. Всего Горан написал музыку для 25 фильмов.

На одном из этапов Кустурица и Бргович разошлись. Кризис в отношениях был настолько серьезным, что начиная с картины "Черная кошка, белый кот", музыкальным обеспечением фильмов Эмира Кустурицы занялся Нелле Караджлич и его The No Smoking Orchestra. Кстати, Кустурица опекает эту группу уже давно. С Нелле они дружат еще с "югославских" времен, когда группу частенько запрещали. Кустурица помогал то деньгами, то инструментами. а потом и вовсе вошел в ее состав, а на ударные взяли его сына Стрибора.

Сотрудничество Кустурицы и The No Smoking Orchestra оказалось очень результативным, но желающих увидеть на одной сцене режиссера и композитора легендарных фильмов всегда было немало. Вот, только сами Кустурица и Брегович четкого ответа о возможной совестной деятельности, точного ответа не давали. Группа “The Weddings & Funerals Band ” (“Свадебно-похоронный оркестр”) собирала весьма приличные площадки.

Предстоящий концерт - уникален. Эмир Кустурица и Горан Брегович выйдут на одну сцену, представив свои проекты в одном концерте. Исполнят ли они что-то вместе? Вот это и должно стать главным сюрпризом эксклюзивного выступления двух главных звезд Балкан в Кремле.

Начало – в 19.00, вход – от 1500 рублей.

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