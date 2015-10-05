Концерты недели: Вячеслав Бутусов, Стенли Кларк и Марк Алмонд

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

Вячеслав Бутусов и группа "Ю-Питер" – с концертом-премьерой, Стенли Кларк со своими самыми известными хитами и Марк Алмонд – с новым альбомом The Velvet Trail. Александр В. Волков – о главных концертах этой недели.

Рада и Терновник. Большой концерт в день рождения

На дне рождения певицы Рады московская андеграундная команда будет радовать энергией гитарных риффов, отзвуками скандинавской тяжелой музыки, образами из древних сказаний, мистических обрядов и уникальным вокалом. Прозвучат песни из старой программы – такие, как "Змеи", песни из готовящегося альбома – например, "Ладная", будут сыграны хиты: "А придет пора", "Ты будешь танцевать". Поклонников удивят мягким клубным звучанием, отличающимся от стадионного фестивального. Одну композицию исполнит дуэт "Руки слона" – виртуозный и динамичный союз виолончелистки и бас-гитариста группы.

Лидер группы Рада Анчевская – для m24.ru: "Я обычно не играю в день своего рождения, стараюсь сделать концерт постфактум, но в этом году решила совместить выступление с личным праздником. Мой "деньрожденческий" концерт – это всегда очень приподнятая, радостная атмосфера!"

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=Br88VL_yx1k]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik

Дата : 7 октября в 20.00 : 7 октября в 20.00 Место: China-Town-Cafe



Стенли Кларк / Stanley Clarke (США)

Басисты, скромно стоящие позади солистов, нередко бывают организационными и креативными центрами джазовых проектов. Один из ярчайших примеров – приезжающий с большим концертом великий музыкант, легенда инструментальной музыки; многократный обладатель премии Grammy Стенли Кларк. Говоря про Кларка нередко вспоминают, что он – композитор голливудских фильмов. Это – свидетельство коммерческого успеха и авторитета, но вряд ли творческое приобретение для уникального виртуоза и легенды стиля. Впрочем, это – чистая правда, Кларк написал музыку к фильмам "Перевозчик" Люка Бессона, "Пассажир 57", "Она написал убийство", "Байки из склепа", "Ромео должен умереть", "Тень якудза" и другим.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=DkXMRSLIMKs]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: vpro vrije geluiden

Дата: 7 октября в 19.00 7 октября в 19.00 Место: ММДМ (Светлановский зал)



Трио Les Diaboliques. Ирэн Швайцер

Первый из трех блоков фестиваля "Длинные руки". Приезд знаменитого дамского трио Les Diaboliques в составе Ирэн Швайцер (фортепиано), Мэгги Николс (вокал) и Жоэль Леандр (контрабас) – явление уникальное для московской импровизационной сцены. Легендарная Ирэн концертирует крайне редко, ее планируемые выступления стали приятным сюрпризом даже для организаторов. 6 октября играть будет полное трио. 7-го – впервые на московской сцене Ирэн выступит соло, во втором отделении будут представлены уникальные комбинации дуэтов Швайцер/Леандр, Швайцер/Николс и Леандр/Николс.

Арт-директор фестиваля Людмила Дмитриева – для m24.ru: "Состоятся 2 премьеры последних 50 лет: трио "Дьяволицы" и выступление соло плюс дуэты Ирэн Швайцер, впервые приехавшей в Россию в свои 74 года в такое непростое время. Каждая из трех музыкантов повлияла на развитие импровизационной музыки, начиная с шестидесятых годов прошлого века. Принципиально феминистское трио, уже не молодые состоявшиеся музыканты, всемирно известные звезды импровизационной музыки, впервые в России все вместе!"

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?t=1&v=uRyVL916YnM]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:dingoandfox

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=TtqqL4XBYeI]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: dingoandfox

Трио Les Diaboliques – 6 октября в 20.00 в КЦ "ДОМ" – 6 октября в 20.00 в КЦ "ДОМ" Ирэн Швайцер с участницами трио – 7 октября в 20.00 в КЦ "ДОМ"



Алексей Круглов, Алексей Наджаров, Денис Шушков, Петр Талалай. Презентация альбома "1607"

Московский Квартет современной музыки представляет серьезную, концептуальную, но бодрую и разнопланово звучащую работу на границе фри-джаза и инструментальной музыки. Как считают музыканты, каждый звук на альбоме имеет свой метафоричный смысл, каждый образ говорит про осмысление бытия. Участники квартета способны играть в любом стиле, в любой эстетике, они мультиформатны. Это придает музыке дополнительную свободу – никто не подстраивается под других, каждый – равная часть происходящего.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Nl0T0Fk5GA]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:Svetlana Selezneva

Дата: 7 октября в 20.00 7 октября в 20.00 Место: Джаз-клуб Алексея Козлова



Джону Леннону – 75

Московские рок-музыканты отмечают юбилей лидера и основателя "Битлз" Джона Леннона. Леннон – воплощение рок-духовности, силы любви, стремления к творческому совершенствованию. В концерте участвуют: Евгений Маргулис ("Машина Времени", "Шанхай"), Михаил Клягин (гитара), трибьют-группы Dans Ramblers и BeatLove, "Оптимальный вариант" – легендарная группа, давние проповедники Битлз-движениия, блюзмены Леван Ломидзе и Blues Cousins, лидер CrossroadZ Сергей Воронов (гитара), Ольга Олейникова и Sunny Side Singers, "Фест-оркестр" и Сергей Гуцан.

В рамках концерта пройдет выставка ростовского художника Виталия Щербака, будет представлен новый номер журнала From Me To You. Для всех участников вечера зачитают приветственное письмо от сестры Леннона Джулии Берд.

Бас-гитарист "Оптимального варианта" Александр Липницкий – для m24.ru: "Все эти замечательные музыканты сыграют только песни Леннона, причем совершенно по-разному, необычно. Это будет не дежурный юбилейный концерт, а практически музыкальный спектакль на тему жизни и смерти насколько талантливого, настолько и грешного человека".

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=QWK7lmeaGJ4]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: The BeatLove

Дата : 9 октября в 18.30 : 9 октября в 18.30 Место: Концертный клуб "Москва"



Tradition Trio

Фестиваль Гете-Института "Джаз осенью – Без стен" продолжают хедлайнеры – "Трио Традиция". В составе: тромбонист Йоханнес Бауэр, известный со времен ГДР, английский барабанщик Роджер Тернер и клавишник Алан Сильва – участник первого американского фестиваля нового джаза в октябре 1964 года, контрабасист легендарного оркестра Сан Ра и соратник Альберта Айлера.

Дмитрий Ухов, музыкальный обозреватель "Радио России "Культура" – для m24.ru: "В названии трио особенно много значит слово "традиция"! "Традиция" – буквально значит "передача". И джазовые новаторы-ветераны 1960-70-х годов на собственном примере убеждают, что их опыт достоин внимания и публики, и музыкантов последующих поколений мирового джаза".

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=5TTZOc0i4pk]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: alan silva

Дата : 8 октября в 20.00 : 8 октября в 20.00 Место: КЦ "ДОМ"



Marc Almond

Марк Алмонд звезда странная, у него много лиц и талантов. Когда-то он был королем дискотек, записав в составе синтипоп-дуэта Soft Cell хит Tainted Love, потом пел с Людмилой Зыкиной, Борисом Гребенщиковым и Ильей Лагутенко, выпустил альбом русских романсов Heart on Snow. Теперь Марк представляет в Москве свой новый альбом The Velvet Trail.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FsjM8GPJJ8I]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:MarcAlmondVEVO

Концерт откроет группа Elektromonteur



Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=cSzphjtCsZY]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:Elektromonteur band

Дата : 9 октября в 20.00 : 9 октября в 20.00 Место: YOTASPACE (ГЛАВCLUB MSK) $2



Вячеслав Бутусов и группа "Ю-Питер". Концерт-премьера альбома "Гудгора"

Новый альбом рок-героев 80-х записывался на далеком норвежском острове Гиске, что придало ему особое, северное настроение. На концерте будут исполнены все треки с него, а также любимые народом песни легенд русского рока "Наутилуса" и "Кино", причем некоторые в новой аранжировке и с расширенным составом музыкантов.

Лидер "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов – для m24.ru: “Мне очень дорог этот альбом. На концерте, на мой искушенный взгляд, будет весьма красивый видеоряд. С нами будут выступать замечательные музыканты: струнное трио в составе Макса Иванова, Гули Наумовой и Наташи Назаровой (двое первых участвовали недавно в Санкт-Петербурге в выступлении Einstürzende Neubauten). Будут и другие усилители звука, например человек-оркестр Макс Иванов из "Торбы на круче".

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=IU613i1TCQ4]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:StarPro

Дата : 10 октября в 19.00 : 10 октября в 19.00 Место: Crocus City Hall



"Машнинбэнд"

Сенсация в мире российского альтернативного рока. Первый за долгие годы и единственный московский концерт легендарного питерского хардкорового коллектива, входящего в число героев книги А. Горбачева и И. Зинина "Песни в пустоту". В качестве специального гостя в концерте примет участие группа "Барто".

Лидер "Машнинбэнд" Андрей Машнин – для m24.ru: "Это будет, во-первых, первый полнометражный концерт после перерыва в 10 лет. Во-вторых, это, очень может быть, последний концерт в Москве, поскольку я пока что не планирую активной концертной деятельности, ездить куда-то мне очень лень. В сет-листе будет все, что мы играли всегда, и то, что очень давно не играли. Программа включит любимые и памятные вещи. Я волнуюсь!"

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=_9m4qp-NpqE&feature=youtu.be]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:bounguine

Дата: 11 октября в 19.00 11 октября в 19.00 Место: клуб "ТеатрЪ"



Александр В. Волков