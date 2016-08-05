LIVE: Alina Os исполнит десять новых песен (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: vk.com/alinaos_music
6 августа в клубе Powerhouse выступит русскоязычная певица и автор песен Alina Os. Исполнительница сотрудничала с Ассаи и другими известными музыкантами, участвовала в фестивалях Stereoleto и "Дикая Мята". На ее выложенные в сети песни сделано сотни кавер-версий, из-за чего творчество певицы можно назвать народным. На вечере Alina Os исполнит десять совершенно новых композиций, в которых сочетаются джаз, блюз и соул.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 6 августа в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 6 августа, 20:00
- Где смотреть: Москва онлайн