LIVE: Alina Os исполнит десять новых песен (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: vk.com/alinaos_music

6 августа в клубе Powerhouse выступит русскоязычная певица и автор песен Alina Os. Исполнительница сотрудничала с Ассаи и другими известными музыкантами, участвовала в фестивалях Stereoleto и "Дикая Мята". На ее выложенные в сети пе­сни сделано со­тни кавер-ве­рсий, из-за чего тво­рчест­во певицы можно назвать наро­дным. На вечере Alina Os исполнит десять совершенно новых композиций, в которых сочетаются джаз, блюз и соул.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 6 августа в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 6 августа, 20:00

6 августа, 20:00 Где смотреть: Москва онлайн

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