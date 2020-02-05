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Культура

5 февраля, 12:42

Умка прочтет стихи в "Доме 12"

концерты стихи хиппи Дом 12 Умка

Фото: wikimedia.org/Alexander Konovalenko

11 февраля в московском клубе "Дом 12" выступит Анна "Умка" Герасимова. Она прочтет свои любимые стихи.

Анна Герасимова – музыкант, поэт, литературовед и переводчик. Многие ее песни – "Автостопный блюз", "Дети цветов", "Стеклянная рыбка" – стали частью фольклора советских хиппи. Она защитила диссертацию про обэриутов (ОБЭРИУ – группа деятелей культуры, существовавшая в 1927 – начале 1930-е-х гг. в Ленинграде), перевела романы Джека Керуака "Бродяги Дхармы" и "Биг Сур". С 1995 года выступает в составе группы "Умка и Броневик". Выпустила более 20 альбомов.

Выступление в клубе "Дом 12" начнется в 20:00. Вход свободный.

Адрес: Мансуровский переулок, дом 12.

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