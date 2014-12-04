Индастриал-группа Biopsyhoz представит новую шоу-программу в клубе RED

Группа Biopsyhoz

7 декабря в клубе Red российская индастриал-группа Biopsyhoz представит новую шоу-программу "Война". В выступлении задействованы 30 человек, среди которых силовые гимнасты, воздушные акробаты и BDSM-театр.

Группа Biopsyhoz была создана в 1999 году во Владивостоке композитором Сергеем Шубиным. Спустя некоторое время Шубин перебрался в Москву, где собрал новый состав и записал третий по счету альбом "Период С", изданный студией "СОЮЗ". Некоторые темы из него были использованы в саундтреках к фильмам "Ночной Дозор" и "Антикиллер 2".

Кадр из клипа "Война"

Группа добилась популярности без радио и телевидения. На их концертах всегда аншлаги. Biopsyhoz единственный в России независимый артист, каждое выступление которого - настоящее шоу. Концерт 7 декабря не будет исключением – он пройдет при поддержке силовых гимнастов, воздушных акробатов, костюмированного шоу и BDSM-театра.

Сейчас музыканты работают над новым альбомом, поэтому редко выступают. В преддверии концерта в клубе RED группа выпустила новое видео "Война" и выложила демо-версию одной из новых песен.

Начало в 19.00. Стоимость билетов - от 1200 рублей.

Biopsyhoz - War (Official Music Video) from Alexey Videowombat on Vimeo.