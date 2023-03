Культовая поп-рок группа 90-х The Cardigans исполнит в столице хиты

4 декабря в клуб "ГлавClub" приедут настоящие звезды 1990-х – шведский коллектив The Cardigans. Их последний альбом вышел в 2005 году, но группа продолжает давать концерты вместе с солисткой Ниной Перссон, которая в начале 2014 года готовится выпустить свой первый сольный альбом.

В Москве выступит шведская группа Тhe Сardigans

Впервые The Cardigans заявили о себе благодаря режиссеру Базу Лурману, включившему песню Lovefool в саундтрек к фильму "Ромео + Джульетта". После этого коллектив с успехом дал концертный тур в США и даже записал совместную композицию с знаменитым эстрадным певцом Томом Джонсом.

С годами музыка The Cardigans стала менее радостной – теперь она больше похожа на меланхоличное кантри. Случилось это после того, как Нина Перссон переехала из родного шведского Йенчепинга, поселилась в Нью-Йорке и вышла там замуж.

На концерте группа все же будет играть знаменитые хиты, такие как Lovefull, My Favourite Game, So Kiss Me и многие другие.

Начало концерта – в 20.00, стоимость билетов – от 1800 рублей.

