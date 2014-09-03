Хип-хоп продюсер Apollo Brown выступит с проектом Ugly Heroes

Ugly Heroes. Фото: Страница музыкантов в Facebook

6 сентября в "Главclub" выступит хип-хоп музыкант и продюсер Apollo Brown. Он приедет в столицу прямиком из Детройта, откуда был родом другой хип-хоп продюсер, легендарный J Dilla. На этот раз Apollo Brown приедет не с Guilty Simpson, но с новым проектом Ugly Heroes. В группу также входят рэперы Verbal Kent и Red Pill.

Дебютный альбом Ugly Heroes вышел в мае 2013 года. В него вошли 10 треков, а среди приглашенных музыкантов числятся Oddisee, Murs и DJ Eclipse.

Напомним, в апреле этого года Apollo Brown выпустил сначала EP Cigarette Burns, а затем и сольный альбом Thirty Eight. Лейбл Mellomusic, где вышла пластинка, описывал ее, как что-то "среднее между концом героиновых 1970-х и началом крэковых 1980-х".

<a href="http://mellomusicgroup.bandcamp.com/album/ugly-heroes">Ugly Heroes by Ugly Heroes (Apollo Brown, Verbal Kent, Red Pill)</a>



Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1000 рублей.

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