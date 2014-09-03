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Культура

03 сентября 2014, 15:10

Хип-хоп продюсер Apollo Brown выступит с проектом Ugly Heroes

концерты Рэп хип-хоп ГлавClub Ugly Heroes

Ugly Heroes. Фото: Страница музыкантов в Facebook

6 сентября в "Главclub" выступит хип-хоп музыкант и продюсер Apollo Brown. Он приедет в столицу прямиком из Детройта, откуда был родом другой хип-хоп продюсер, легендарный J Dilla. На этот раз Apollo Brown приедет не с Guilty Simpson, но с новым проектом Ugly Heroes. В группу также входят рэперы Verbal Kent и Red Pill.

Дебютный альбом Ugly Heroes вышел в мае 2013 года. В него вошли 10 треков, а среди приглашенных музыкантов числятся Oddisee, Murs и DJ Eclipse.

Напомним, в апреле этого года Apollo Brown выпустил сначала EP Cigarette Burns, а затем и сольный альбом Thirty Eight. Лейбл Mellomusic, где вышла пластинка, описывал ее, как что-то "среднее между концом героиновых 1970-х и началом крэковых 1980-х".


Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1000 рублей.

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В отличие от большинства продюсеров, Apollo Brown начинал не с хип-хопа – его любимой группой была Seals and Crofts, исполняющая песни в стиле поп-рок. После чего он увлекся творчеством таких именитых рэперов, как Wu-Tang, M.O.P. и Mobb Deep.

Уже в 1996 году Apollo Brown пробует писать музыку, а позднее создает рэп-группу Black Day, которая вскоре распалась из-за разногласия участников. Переломный момент случился у битмейкера в 2000 году, когда он не видел смысл в своей работе - хип-хоп был приравнен к попсе. Однако без творчества он не мог, и в 2007 году выпустил инструментальный альбом Skilled Trade, а в 2009 году – альбом Make Do.

Широкую известность музыкант получил после участия в 2009 году в чемпионате Detroit Red Bull Big Tune Championships. И уже в декабре этого же года он стал продюсером на лейбле Mello Music Group. Стоит отметить, что Apollo Brown негативно относится к коммерческой музыке. Он уверен, что именно андерграундные МС - лучшие рэперы.

Одним из них, безусловно, является Guilty Simpson. Он пришел в хип-хоп с легкой руки легендарного хип-хоп продюсера J Dilla, без которого сейчас не было бы и половины талантливых рэп-артистов. Simpson с детства оттачивал свое мастерство МС во всевозможных андерграунд-баттлах, где его и заметил J Dilla. В 2008 году на независимом лейбле Stones Throw вышел его дебютный альбом Ode to the Ghetto. Над ним трудились продюсеры как Madlib, Oh No и Black Milk.

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