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Культура

02 сентября 2014, 11:28

В День города на Театральной площади исполнят классическую музыку

концерты классическая музыка Театральная площадь Дина Гарипова Кватро

Фото: M24.ru

6 сентября на Театральной площади состоится концерт классической музыки "Вечному городу – вечная музыка". На сцене выступит группа "КВАТРО", участники которой исполнят произведения русской классической музыки, а также советские шлягеры.

Вместе с "КВАТРО" на сцене выступят Дина Гарипова, Тамара Гвердцители, Евгения Кунгурова, Олег Погудин и другие. Специальный гость мероприятия – звезда мировой оперной сцены, "золотое сопрано России" Хибла Герзмава.

Во время концерта состоится световое шоу с проекцией на здание Большого театра, а закончится все салютом.

Стоит отметить, что с помощью сервиса "Активный гражданин" более 20 процентов проголосовавших захотели посетить концерт классической музыки под открытым небом.

Начало концерта – в 21.00, вход свободный.

Сюжеты: Бесплатная Москва , День города-2014

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