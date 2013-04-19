В Москве может появиться парк-музей имени Михаила Булгакова

Михаил Булгаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Концепцию развития музея Михаила Булгакова презентовали на Первом форуме литературных музеев, что проходил в столице 18-19 апреля. Согласно проекту итальянских архитекторов, на Большой Садовой появится литературный парк-музей Булгакова, оборудованный по последнему слову техники.

Напомним, конкурс на концепцию развития музея столичный департамент культуры объявил в прошлом году. Выиграли его итальянские архитекторы из студии Габриеле Филиппини, рекомендации которым, по настоянию департамента культуры, давала известная булгаковед Мариэтта Чудакова.

«Мы хотели создать такое пространство, где каждый мог бы найти что-то для себя», - сказал Габриеле Филиппини.

Серьезной проблемой, по его словам, стали размеры музея. Он не может вместить не только большее количество посетителей, но и многие важные экспонаты. Поэтому Филиппини предлагает выйти за рамки дома-музея и создать литературный парк-музей имени писателя, который растянется вплоть до Патриарших прудов.

Филиппини отметил, что Патриаршие пруды – очень деликатная зона и любое вмешательство может нанести вред истории и культуре Москвы. Поэтому он предлагает на время булгаковского театрального фестиваля устанавливать временную понтонную платформу-сцену, которая при необходимости легко демонтируется.

Между Патриаршими прудами и домом-музеем может появиться мультимедийный центр Булгакова. Здесь будут проходить выставки современного искусства и показы документального кино. На открытой плоской крыше центра оборудуют зимний сад и террасу. Рядом с ним, в зеленой зоне, появится парк, посвященный «Мастеру и Маргарите», где скамейки будут оборудованы QR-кодами, позволяющими прослушать аудиоверсию романа на нескольких языках.

Особое внимание уделят участку Садового кольца от метро «Маяковская» до Патриарших прудов. Разработчики предложили убрать современную рекламу, оборудовать отрезок в стиле 20-30-х годов XX века, высадить деревья, которые росли на кольце в то время, поставить информационные таблички.

Экспозиция музея будет начинаться со двора дома №10, где располагается «Нехорошая квартира» и частный центр «Булгаковский дом». Легендарная «нехорошая лестница», которая хранит рисунки поклонников Булгакова не одного поколения, будет отреставрирована. На последнем этаже надписи и рисунки сохранятся, а на нижних будет установлен съемный фальшстрой из крашеной фанеры. Лестницу также оборудуют согласно последним технологиям – проекторами, которые будут создавать эффект движущихся теней, QR-кодами и звуковым сопровождением.

Здание музея планируется расширить за счет квартир №41, 49 и 51. На месте последней будут оборудованы гардероб, кассы, лестница на чердак и место для временных экспозиций.

«Нехорошую квартиру» планируется поделить согласно этапам жизненного пути Булгакова. Так, например, в гостиной будет располагаться экспозиция о детстве и юности писателя в Киеве. Отметим, что в музее появятся также «мифические» экспозиции – комната Воланда и дом Пашкова, олицетворяющий «пятое измерение».

В коридоре установят мониторы и веб-камеры, которые будут транслировать происходящее в других профильных музеях, например, из музея Булгакова в Киеве.

Обстановку в комнате, где жил писатель, при помощи историков и булгаковедов приблизят к реально существовавшей у Булгакова. Мебель останется прежняя, а мультимедийные средства будут сведены к минимуму. «Синий кабинет» также не тронут. Однако сейчас ведутся переговоры о возможности создания еще одного музея Булгакова на Пироговке, где писатель жил некоторое время. Если все получится, то экспозиция «Синего кабинета» переедет туда.

На чердаке музея планируется оборудовать читальню, небольшой лекторий, детскую зону и офисное помещение.

Разработчики позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Они предложили оборудовать лифт и закупить специальные коляски, в которых можно будет проехать по узким коридорам мемориальной квартиры.

Слабовидящие посетители смогут потрогать любые экспонаты. Кроме того, для них будут созданы пластиковые модели каждой из комнат, с помощью которых гости смогут представить расположение предметов. Специальные датчики будут активизировать аудиосопровождение в момент, когда посетитель приблизился к экспонату.

Слабослышащие гости будут обеспечены текстовыми планшетами для прочтения QR-кодов.

Время работы музея будет поделено на четыре периода. С 8.00 по 11.00 музей можно будет посетить без записи и ограничений во времени. Гости будут сами решать, как передвигаться по квартире, а билет обойдется в сто рублей.

С 12.00 до 20.00 квартира превратится в театр. Попасть сюда можно будет по предварительной записи и только в сопровождении гида. Экскурсионные группы будут запускаться каждые 15 минут, а сама экскурсия продлится около часа. Билет будет стоить до 400 рублей.

С 21.00 до 23.00 посетителей будут развлекать театральные группы, что увеличит стоимость билета до 1600 рублей. А с 23.00 до 1.00 музей вновь будет открыт для свободного посещения, однако билет будет стоить уже 800 рублей.

Виктория Сальникова